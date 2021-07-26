Гимнаст Нагорный выразил благодарность тренерскому штабу сборной после победы на Олимпиаде

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за шесть упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

"Валерий Петрович Алфосов (старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике - прим. ТАСС) - наш герой, ему нужно поставить памятник. Я сейчас не пытаюсь его прорекламировать. Человек просто сделал невероятное, собрал нас всех, это самый большой двигатель нашей сборной. Валентина Александровна и Андрей Федорович [Родионенко] (старший и главный тренеры сборной России по спортивной гимнастике - прим. ТАСС) - те люди, которые держат весь этот костяк в нашей стране, они помогли нам достигнуть нашей главной мечты", - сказал Нагорный.

"Также хочется поблагодарить Федерацию спортивной гимнастики России и ее президента Титова Василия Николаевича, который приложил немало усилий для этих золотых медалей", - добавил спортсмен.

Российские гимнасты в последний раз до этого побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.