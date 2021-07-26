Путин поздравил Софию Позднякову с золотом Олимпиады в фехтовании на саблях

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Софию Позднякову с победой в соревнованиях по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать", - отметил глава государства.

Путин выразил признательность тренерам и наставникам Поздняковой, которые помогли ей добиться успеха и стать олимпийской чемпионкой, а также пожелал спортсменке новых спортивных достижений.

Ранее в понедельник София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11 в финальном поединке олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Токио. Поздняковой 24 года, Олимпиада в Токио стала для нее первой. Спортсменка является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.