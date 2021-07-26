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XXXII летние Олимпийские игры

Путин поздравил Максима Храмцова с победой в соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде

Президент РФ отметил, что спортсмен показал решительный настрой и отличную подготовку

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Максима Храмцова с победой в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с триумфальным выступлением. На Играх XXXII Олимпиады в Токио вы продемонстрировали отличную подготовку и решительный, победный настрой. Завоевали первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо", - говорится в поздравлении.

По словам президента, эта победа - настоящий, большой успех для спортсмена и его наставников, для всех, кто поддерживал Храмцова на пути к заветной цели.

Глава государства пожелал спортсмену новых свершений и всего самого доброго.

В понедельник Храмцов завоевал золото на олимпийском турнире по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 кг, победив спортсмена из Иордании. Это первое в истории олимпийское золото российских тхэквондистов. Золото Храмцова стало третьей наградой российских тхэквондистов на Олимпиаде в Токио. В воскресенье Татьяна Минина выиграла серебро в весовой категории до 57 кг, днем ранее обладателем бронзовой награды стал Михаил Артамонов (до 58 кг).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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