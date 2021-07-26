Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпийских играх

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил гимнастов Дениса Аблязина, Артура Далалояна, Никиту Нагорного и Давида Белявского с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками. Отмечу, что победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали целых 25 лет, и тем ярче, ценнее, достойнее является ваш успех", - подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил спортсменов за силу духа и сплоченность, а также пожелал им здоровья и удачи.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за шесть упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894). Гимнасты из России в последний раз до этого побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.