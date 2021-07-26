Главная задача - выход на чемпионат мира. Итоги пресс-конференции Дюкова и Карпина в ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и новый главный тренер сборной России Валерий Карпин назвали главной задачей, стоящей перед командой, выход в финальную часть чемпионата мира - 2022. Соответствующие заявления глава российского футбола и новый наставник национальной команды сделали в понедельник во время пресс-конференции, которая прошла в ТАСС. РФС объявил о назначении Карпина 23 июля, контракт между тренером и организацией был подписан 26 июля. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугодия 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов", который он тренирует с декабря 2017 года. В день объявления о подписании контракта Карпин был официально представлен в качестве главного тренера сборной России - на пресс-конференции в ТАСС Дюков вручил ему футболку команды с фамилией на спине.

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Президент РФС начал пресс-конференцию со слов благодарности бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который возглавлял команду с августа 2016 года по июль 2021 года. Союз и специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Расставание произошло после того, как сборная России на чемпионате Европы не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе с командами Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4). "Сейчас главная задача - это прохождение отбора на чемпионат мира в Катаре, при этом никто не снимает с повестки задачу построения новой сборной, которая была бы конкурентоспособна. Мы говорим о краткосрочном контракте, но он не является противоречием и, как я вижу происходящее, не повлияет на решение этой долгосрочной задачи. Я очень надеюсь, что отборочные матчи пройдут для нас удачно, мы отберемся и продолжим работать с Карпиным", - заявил Дюков, отметив, что "Ростов" под руководством Карпина "играет агрессивно, компактно, не жмется к своим воротам, умеет прессинговать и контрпрессинговать, пытается быстро доставлять мяч в финальную треть поля". "Это то, что продемонстрировали лучшие сборные на Евро, все это видели, - отметил президент РФС. - В такой футбол пытается играть "Ростов", может быть, не всегда получается, но это то, каким видит развитие футбола РФС, и наши взгляды на футбол - философия, принципы игры - совпадают. Даже если пребывание Карпина в сборной будет коротким, он все равно даст дополнительный импульс нашей сборной, он продолжит работу по строительству новой сборной, которую начал Черчесов, не сомневаюсь, что будут приглашаться молодые игроки и команда будет играть в смелый европейский футбол".

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Валерий Карпин, в свою очередь, поблагодарил РФС за доверие и отметил огромную ответственность. "Волнение присутствует, что для меня странно. Благодарен за эту возможность, надеюсь, что справимся с поставленной задачей - выйти на чемпионат мира. Предстоит провести семь матчей, следующий матч против хорватов. Времени не так много, нужно провести его с пользой. Знаю, что РФС окажет нам поддержку, за что им спасибо", - сказал новый главный тренер сборной России. РФС не видит рисков в совмещении Карпиным работы в клубе и сборной Перед началом пресс-конференции Александр Дюков заявил ТАСС, что его позиция в вопросе совмещения тренером работы в клубе и сборной не изменилась. В сентябре 2019 года он отмечал, что является "скорее противником этой идеи, чем сторонником". "Ничего не изменилось, я по-прежнему считаю, что совмещение, особенно если оно долгосрочное, не является правильным. В данном случае мы исходили из пожеланий главного тренера футбольного клуба "Ростов", который не хотел ставить свою команду в тяжелую ситуацию, подставлять клуб перед началом нового сезона, поэтому мы договорились о совмещении", - сказал президент РФС, отметив, что на данный момент в союзе не видят "каких-либо рисков того, что совмещение повлияет на уровень подготовки сборной к тем отборочным матчам, которые предстоит сыграть осенью".

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Глава организации не стал раскрывать детали контракта между РФС и Карпиным. При этом известно, что бюджет на тренерский штаб сборной России при Станиславе Черчесове составлял €2,5 млн в год. "Могу сказать, что финансовый вопрос был последним, который был у нас в повестке. Этот вопрос был не самым важным - важен вопрос готовности, желания кандидата на должность главного тренера занять этот пост", - подчеркнул Дюков. В тренерский штаб сборной России под руководством Карпина вошли бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко и экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев, а также три его помощника из "Ростова" - Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. "Я не могу посещать матчи, отсматривать вживую кандидатов, этим будут заниматься Онопко и Писарев, на всех матчах смогут присутствовать физически; будет представляться отчет по каждому кандидату. Луис Мартинес - физподготовка, Виталий Витальевич [Кафанов] - выбор вратарей, Альба будет анализировать команду соперника", - сказал главный тренер сборной России. Карпин подчеркнул, что при нем в сборной России ни у кого из игроков не будет забронированного места в национальной команде. "Состав из 25 человек, все будет зависеть от состояния на данный момент, - отметил он. - Можно быть хорошим игроком, но находиться в плохой форме. Состав должен меняться, ни у кого нет забронированного места. Физическое состояние - главное для вызова".

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Специалист верит, что сборная России может играть в смелый футбол. "Сборной нужно добавить смелости и не думать, что кто-то может быть сильнее нас. Надо всем немного опуститься на землю и не говорить, что мы кого-то сильнее и обязаны разрывать команды вроде Словакии или Словении. Но и не надо думать, что мы слабее Испании и Хорватии. Нужна смена менталитета", - отметил Карпин. Главный тренер сборной России также объяснил, что результат не изменится, если не поменять менталитет. "Можно играть в два или три защитника, поставить высокий прессинг, но если играть с опаской или боязнью, то толку не будет, - пояснил он. - Самое главное - изменить менталитет, вызывать тех футболистов, которые с таким живут. Главное - никого не бояться". Вопрос с капитаном сборной открыт Отдельно Валерий Карпин высказался о будущем в сборной России ее действующего капитана Артема Дзюбы. Нового главного тренера национальной команды и форварда петербургского "Зенита" связывают непростые личные отношения со времен совместной работы в московском "Спартаке". "Дзюба - важный игрок сборной России, мои личные отношения не могут влиять на выбор состава. Все это за бортом", - сказал тренер. "Если он покажет футбол, который подойдет для сборной, то войдет. Дорога в сборную никому не закрыта, она открыта всем, кто показывает результат", - подчеркнул Карпин.

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Вместе с тем Карпин на пресс-конференции не стал говорить, кто именно будет капитаном сборной России в ближайших матчах. "Чтобы понимать, кто будет капитаном, нужно понять, кто приедет. Сейчас можно фантазировать, но зачем говорить, если игроки могут получить травму? Когда мы объявим футболистов на первый сбор, сделаем вывод", - отметил он, не уточнив, кого видит в этой роли. После того как карьеру в сборной России завершил вратарь Игорь Акинфеев, в подавляющем большинстве матчей национальной команды ее капитаном был именно Дзюба. 32-летний форвард выводил команду на матчи с повязкой на руке 25 раз. С сентября 2018 года помимо Дзюбы капитаном были еще двое - защитник Георгий Джикия (три игры) и полузащитник Юрий Газинский (две). Карпин не был резервным вариантом Новый главный тренер сборной России высказался о сроке его контракта с РФС. "Короткий срок контракта связан с форс-мажорной ситуацией. <…> Меня вполне могут уволить и из "Ростова", может быть, мне даже негде будет оставаться. Посмотрим, в футболе все меняется быстро. Задачи по долгосрочному контракту передо мной не стояло", - отметил он. Президент РФС, в свою очередь, отметил, что лично он ни разу не упомянул слово "форс-мажор". "Валерий Георгиевич видит это так, я не говорил об этом. Что касается возможных кандидатов, мы действительно рассматривали несколько кандидатур, в том числе и иностранных. При этом сейчас, когда выбор сделан, мне не хотелось бы комментировать потенциальных кандидатов, это было бы неправильно", - подчеркнул Дюков. "Где-то видел, что Валерий Георгиевич был резервным вариантом, это не так. У нас было несколько вариантов. Взвесив все "за" и "против", выбрали его", - отметил глава российского футбола.

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Также президент РФС ответил на вопрос о том, на кого будет возложена ответственность, если сборная России не выполнит задачу по выходу на чемпионат мира - 2022. "Конечно, это будет ответственность РФС и моя личная как президента, - заявил Дюков. - При этом давайте быть объективными: если говорить о проблемах выступления нашей сборной, они идут уже не одно десятилетие, и то, как выступает наша сборная, является продолжением дел". Карпин во время пресс-конференции признался, что согласиться возглавить сборную России для него было сложным шагом. "Понимаю сложность, больше всего волновала психологическая усталость, не знаю, хватит ли у меня эмоций. Нужна будет поддержка от всего футбольного сообщества, начиная от журналистов, заканчивая тренерами. Понятно, что будет нелегко. Будем надеяться", - добавил он. Также главный тренер сборной отметил, что вопрос семьи также был для него крайне важен. "Помимо моего желания, был фактор "Ростова" и моей жены, - отметил Карпин. - Сейчас на нее до декабря ляжет весь груз - не будет ни мужа, ни папы. Она меня поддержала и сказала, что справимся". Первый матч Карпина - против вице-чемпионов мира Отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года стартовал в марте. Команды уже провели по три игры, им осталось сыграть еще по семь матчей. Сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав шесть очков. Лидируют хорваты (шесть очков, находятся выше за счет дополнительных показателей), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1). Ближайшие матчи сборная России под руководством нового главного тренера проведет в сентябре - соперниками подопечных Карпина станут команды Хорватии, Кипра и Мальты. Игры пройдут 1, 4 и 7 сентября в Москве, Никосии и Волгограде соответственно. С хорватами россияне сыграют в "Лужниках", с киприотами - на стадионе ГСП, а с мальтийцами - на "Волгоград-Арене".

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