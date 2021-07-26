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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер аргентинской саблистки сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде

Лукас Сауседо появился за спиной спортсменки перед телекамерой с табличкой, на которой было написано "Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста"

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Тренер Лукас Сауседо сделал предложение аргентинской саблистке Марии Белен Перес Морис во время интервью, которое спортсменка давала после выступления на Олимпийских играх в Токио. Эпизод произошел в прямом эфире аргентинского спортивного телеканала TyC Sports.

После выступления Перес подошла к журналистам, которые стали задавать вопросы о турнире. В этот момент за ее спиной появился Сауседо с табличкой в руках, на которой было написано "Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста". Ведущий новостей в студии обратил внимание на табличку и попросил Перес обернуться. Спортсменка увидела Сауседо, который опустился колено, и радостно ответила "Да".

"Мы уже 18 лет вместе и постоянно говорим: "Что будет, когда мы состаримся, где мы будем?" Надеюсь, теперь мы посмотрим. Мне показалось, что это подходящее место, чтобы выразить мою безграничную любовь", - сказал Сауседо после сделанного предложения. По словам тренера, в 2010 году он уже предлагал спортсменке выйти за него замуж, но тогда она отказалась.

До выхода в эфир Перес проиграла венгерской саблистке Анне Мартон. Поединок завершился со счетом 12:15. Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала россиянка София Позднякова.

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АргентинаXXXII летние Олимпийские игры
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