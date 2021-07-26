Тренер аргентинской саблистки сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Тренер Лукас Сауседо сделал предложение аргентинской саблистке Марии Белен Перес Морис во время интервью, которое спортсменка давала после выступления на Олимпийских играх в Токио. Эпизод произошел в прямом эфире аргентинского спортивного телеканала TyC Sports.

После выступления Перес подошла к журналистам, которые стали задавать вопросы о турнире. В этот момент за ее спиной появился Сауседо с табличкой в руках, на которой было написано "Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста". Ведущий новостей в студии обратил внимание на табличку и попросил Перес обернуться. Спортсменка увидела Сауседо, который опустился колено, и радостно ответила "Да".