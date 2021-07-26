Тренер мужской сборной России по баскетболу 3х3 заявил, что команда прибавляет по ходу Игр

ТОКИО, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская команда России по баскетболу 3х3 прибавляет в течение олимпийского турнира в Токио и при определенных раскладах может выйти в полуфинал со второго места. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской сборной Владимир Агабабьян.

В понедельник сборная России одержала две победы - над командами Японии и Латвии. Россияне после стартовой победы над китайцами уступили в трех матчах подряд.

"Ребята большие молодцы - одержали очень важную победу над командой Латвии, - сказал Агабабьян. - Боролись от первой до последней секунды и смогли выдержать. Старт турнира был неудачным, но сейчас команда выглядит лучше и даже может при определенных условиях занять второе место. В целом расчет такой и был, что ребята будут прибавлять по ходу Олимпиады - пока это удается".

В заключительном матче группового этапа сборная России встретится с сербами. На данный момент россияне занимают третье место в турнирной таблице. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую попадут в полуфинал, команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Мужская сборная России получила шестой номер посева из восьми.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.