Исторические победы. У российских спортсменов три золотые медали в третий день Олимпиады

Гимнасты победили в командном многоборье впервые за 25 лет, первое золото Игр в тхэквондо и драматичный финал в женской сабле с участием Софии Поздняковой и Софьи Великой

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали пять медалей в третий день Олимпийских игр в Токио, в том числе три золотые. Сборная России поднялась на четвертое место в неофициальном зачете с четырьмя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми наградами. Первое место занимают японцы (8-2-3), второе - американцы (7-3-4), третье - китайцы (6-5-7).

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Золотые награды в понедельник завоевали София Позднякова (фехтование на саблях), мужская сборная по спортивной гимнастике в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского (командное многоборье), а также тхэквондист Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг. Победителей Олимпийских игр поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства пожелал спортсменам новых свершений, а также отметил, что победа на Олимпиаде - большой успех для атлетов и их наставников. Серебряным призером стала саблистка Софья Великая, проигравшая в финале Поздняковой. Бронзовые медали завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Всего в понедельник было разыграно 22 комплекта медалей. Спустя 25 лет Один из самых захватывающих сюжетов дня случился на гимнастической арене в Токио. Российские гимнасты в последний раз до этого побеждали на Олимпиаде в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.

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Нагорный, Далалоян, Аблязин и Белявский в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894). Сборная России опережала японцев перед заключительным видом программы на 0,537 балла. Последним из российских гимнастов выступал Никита Нагорный - в вольных упражнениях он набрал 14,666 балла. У японцев завершал турнир Дайки Хасимото, в его активе 15,100 балла в упражнениях на перекладине. "Ребята молодцы, но в первую очередь хочу сказать спасибо тренерам, которые сумели тактически правильно выстроить сегодняшний день, - отметил глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов. - Мы прошли через очень сложные соревнования, но мне очень радостно, что команда смогла собраться, показала себя настоящей командой и смогла выступить достойно. У нас с прошлого года ребята сидели в карантине, не имели соревновательной практики, тяжелейшая травма Артура Далалояна, который за несколько месяцев смог восстановиться. Это все элементы, из которых складывается эта уникальная победа". Аблязин осенью 2019 года на одной из тренировок сломал обе ноги, спортсмен перенес операции, после которых долго восстанавливался. Далалоян в апреле получил надрыв ахиллова сухожилия на контрольной тренировке перед отъездом на чемпионат Европы. "За последние полгода мы прошли очень тяжелый путь. Артур - вообще герой, Денис - тоже, у него две титановые пластины в ногах, он как Конор Макгрегор, только сильнее в два раза. Тут же и Давид Белявский, который собрал награды со всех турниров. Все ребята на сто процентов достойны этой награды", - сказал после соревнований Нагорный. На острие - 2 Российский финал на олимпийском турнире по фехтованию на саблях был и пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда Софья Великая уступила Яне Егорян. Сейчас Великая снова вторая, на первом месте - дебютантка Игр София Позднякова.

"Я очень рада, что мы с Софьей Великой принесли две медали в копилку нашей страны в это непростое время. Это очень круто. Я как будто знала, что такое должно быть, но не думала об этом", - сказала Позднякова. "Был вещий сон. Дня три-четыре назад приснилось, что мы сидели с девочками в комнате, приходит Соня Великая, открыла большую коробку и говорит: "Я опять второе место заняла". Получился вещий сон, - призналась спортсменка. - Приснилось еще, что меня поселили к француженкам и к мужу не пускали. Много чего снилось на сборе в Хабаровске. Ты переживаешь, готовишься. Старалась абстрагироваться, и это у меня получалось, со мной рядом мои близкие - папа, муж. Спасибо интернету, что можно созваниваться по фейстайму". Глава Олимпийского комитета России отец олимпийской чемпионки Станислав Поздняков отметил, что финал смотрел в первую очередь как глава ОКР. "Спустя пять лет опять российский финал в саблях, это показывает устойчивость традиции. Сегодня среди соискателей была моя дочь, конечно, я этим горжусь, - сказал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков. - Очень рад, что фехтовальщицы принесли золотую и серебряную медали в копилку нашей сборной команды, там как раз не хватало золота". "Я сделала много ошибок, София заслуженно выиграла этот поединок, - отметила после соревнований Великая. - Все соревнования прошли в удовольствие, в радость, с эмоциями. Было волнение, но не было переживаний, не было страха, это здорово, это не сковывает. Все были в равных условиях, Олимпиада полна сюрпризов: Ольга Харлан, сильные кореянки проиграли, француженки". Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. Она была знаменосцем российской команды на церемонии открытия. Тхэквондо творит историю Максим Храмцов в финале в весовой категории до 80 кг победил спортсмена из Иордании. Это первое в истории олимпийское золото российских тхэквондистов. Путь на соревнования дался спортсмену непросто - за полгода до Олимпиады у него умерла мать. Именно ей тхэквондист посвятил золотую награду.

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"[Победу посвятил] своей маме, которой полгода назад не стало. Я вспоминал ее сегодня перед каждым боем, - сказал Храмцов. - Мама очень хотела, чтобы я выиграл золотую олимпийскую медаль, больше, чем я и кто-либо другой, этого хотела. И ни в коем случае я не мог сюда не приехать". Храмцов поблагодарил за работу и поддержку своего тренера Александра Лашпанова, отметив, что без него ничего бы не добился. Также рассказал об опыте спаррингов с серебряным призером олимпиады в Рио Алексеем Денисенко. "Мне это очень помогло на нынешней Олимпиаде, я очень много взял от него, когда мы вместе тренировались. Он говорил мне: "Ты никому ничего здесь не должен, просто выходи и делай свое дело", - отметил Храмцов. "Я уверен, что олимпийская золотая медаль для тхэквондо очень важна в развитии, - сказал Храмцов. - Дай бог, это будет не единственное олимпийское золото на этой Олимпиаде в тхэквондо. Завтра у нас выступает Владислав Ларин - первый номер олимпийского рейтинга, буду болеть и переживать за него".

Золото Храмцова стало третьей наградой российских тхэквондистов на Олимпиаде в Токио. В воскресенье Татьяна Минина завоевала серебро в весовой категории до 57 кг, днем ранее обладателем бронзовой награды стал Михаил Артамонов (до 58 кг). Заслуженная бронза Первую медаль сборной России в третий соревновательный день завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Результат россиян составил 439,92 балла. Золотую награду завоевали британцы Томас Дэйли и Мэтти Ли (471,81), вторыми стали китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58). Бондарю 27 лет, до 2015 года он представлял Украину. На его счету две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы. 30-летний Минибаев четыре раза завоевывал серебряные медали мировых первенств и один раз - бронзовые. Он также является пятикратным чемпионом Европы.

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"Счастье и радость, очень довольны медалью, - сказал Минибаев после завершения турнира. - У нас не было задачи минимум или максимум, главным было выйти и показать, на что мы готовы и что мы можем сделать". "Британцы и китайцы не сильнее, просто сегодня они оказались чуть лучше, но завтра лучше можем оказаться уже мы. Прыжки в воду - непредсказуемый вид спорта. Сумма баллов у нас меньше, чем на последнем чемпионата Европы в Будапеште, сейчас ребята показали результаты приблизительно те же, что мы тогда. То есть бороться было вполне реально. Впереди индивидуальные прыжки - руки не опускаем", - добавил он. Минибаев не считает победу британцев сенсацией, даже несмотря на то, что китайские прыгуны в воду в синхронных прыжках с вышки не проигрывали с 2000 года. "Могли выиграть и мы, а британцы - стать вторыми, китайцы - третьими. Не угадаешь, нельзя исключать, что кто-то из медалистов и вовсе не оказался бы на пьедестале, прыжки в воду - непредсказуемый вид спорта", - сказал он, отметив, что на распределение мест влияет психологическая устойчивость. "Хорошо прыгать умеют все", - подчеркнул он. Коронавирус Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали шестнадцать человек, задействованных в проведении Олимпийских игр. Трое из зараженных являются спортсменами, не проживающими на территории Олимпийской деревни. Общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 153. Нидерландский теннисист Жан-Жульен Ройер из-за заражения коронавирусом покидает Олимпийские игры в Токио, на которых выступал в парном разряде с Уэсли Колхофом. Соперники нидерландцев Маркус Дэниэл и Майкл Винус из Новой Зеландии автоматически прошли в четвертьфинал. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.