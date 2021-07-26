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Футбол в России

Впервые ни один матч первого тура чемпионата России по футболу не завершился вничью

В заключительной встрече тура "Нижний Новгород" обыграл "Сочи" со счетом 1:0
© Михаил Терещенко/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты "Нижнего Новгорода" со счетом 1:0 победили "Сочи" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород", ее могли посетить не более 500 болельщиков.

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Гол на 68-й минуте забил Игорь Горбунов, вышедший на замену несколькими секундами ранее.

Впервые в высшем дивизионе чемпионата России ни один матч первого тура не был сыгран вничью. В истории чемпионата СССР был один подобный случай - в весеннем первенстве 1936 года. Тогда в соревнованиях принимали участие шесть клубов.

"Нижний Новгород" провел первый официальный матч под руководством Александра Кержакова, специалист возглавил клуб 17 июня.

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Успешный дебют. "Сочи" с крупной победы начал выступление в футбольной Лиге конференций
Успешный дебют.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в РПЛ, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках. Выступавший в прошлом сезоне в Олимп - Футбольной национальной лиге "Нижний Новгород" занял третье место и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ.

Во втором туре "Нижний Новгород" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом" 1 августа. "Сочи" днем позже в гостях встретится с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар11003-03
2Зенит11003-13
3Локомотив11003-13
4Динамо11002-03
5Ахмат11002-13
6Рубин11001-03
7ЦСКА11001-03
8Нижний Новгород11001-03
9Сочи10010-10
10Крылья Советов10011-20
11Уфа10010-10
12Спартак10010-10
13Арсенал10011-30
14Химки10011-30
15Ростов10010-20
16Урал10010-30

 

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