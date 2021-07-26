Впервые ни один матч первого тура чемпионата России по футболу не завершился вничью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты "Нижнего Новгорода" со счетом 1:0 победили "Сочи" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород", ее могли посетить не более 500 болельщиков.
Гол на 68-й минуте забил Игорь Горбунов, вышедший на замену несколькими секундами ранее.
Впервые в высшем дивизионе чемпионата России ни один матч первого тура не был сыгран вничью. В истории чемпионата СССР был один подобный случай - в весеннем первенстве 1936 года. Тогда в соревнованиях принимали участие шесть клубов.
"Нижний Новгород" провел первый официальный матч под руководством Александра Кержакова, специалист возглавил клуб 17 июня.
"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в РПЛ, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках. Выступавший в прошлом сезоне в Олимп - Футбольной национальной лиге "Нижний Новгород" занял третье место и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ.
Во втором туре "Нижний Новгород" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом" 1 августа. "Сочи" днем позже в гостях встретится с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|10
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|11
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|12
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0