Впервые ни один матч первого тура чемпионата России по футболу не завершился вничью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты "Нижнего Новгорода" со счетом 1:0 победили "Сочи" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород", ее могли посетить не более 500 болельщиков.

Впервые в высшем дивизионе чемпионата России ни один матч первого тура не был сыгран вничью. В истории чемпионата СССР был один подобный случай - в весеннем первенстве 1936 года. Тогда в соревнованиях принимали участие шесть клубов.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в РПЛ, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках. Выступавший в прошлом сезоне в Олимп - Футбольной национальной лиге "Нижний Новгород" занял третье место и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ.

Во втором туре "Нижний Новгород" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом" 1 августа. "Сочи" днем позже в гостях встретится с грозненским "Ахматом".