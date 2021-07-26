Призер Олимпиады Минина считает, что перенос Игр повлиял на результаты спортсменов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в тхэквондо Татьяна Минина считает, что перенос соревнований из-за пандемии повлиял на подготовку и психологическое состояние ряда спортсменов, что отразилось на их результатах. Об этом она сообщила журналистам в аэропорту Челябинска, прибыв после соревнований.

"Трудность, наверное, самая первая для всех - Олимпиаду сначала перенесли на год из-за всех коронавирусных ограничений, это год подготовки, еще год ожиданий. В моей категории очень много было сенсаций - никто не ожидал, что человек проиграет, а он проигрывал. Мне кажется, на психологическом уровне у многих сказалось, что год плюсом добавился", - сказала она.

Спортсменка также рассказала, что в третьем раунде допустила несколько ошибок, которыми воспользовалась соперница. "Когда я поняла, что не стала олимпийской чемпионкой, я расстроилась. Через час-полчаса после финала ко мне пришло уже осознание, что долгожданная олимпийская медаль уже на мне", - поделилась она.

Минина также отметила высокий уровень организации быта спортсменов Олимпийски игр, но посетовала на малое число развлекательных мероприятий.

В воскресенье Татьяна Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг и стала серебряным призером Олимпиады. Минина занимается в челябинской спортивной школе "Коре" у Александра Энса и Анны Селютиной. 24-летняя спортсменка является пятикратной чемпионкой Европы и двукратным серебряным призером чемпионатов мира.