Тренер Мининой рассказал, что тхэквондистка планирует выступить на следующей Олимпиаде

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в тхэквондо Татьяна Минина планирует выступить на Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил журналистам в понедельник ее тренер Александр Энс.

"В следующий олимпийский цикл мы идем. У нас сейчас хорошие набраны баллы. Я думаю, что мы сейчас будем занимать, может, первую, может, вторую строчку олимпийского рейтинга. <…> Мы уж как-нибудь поработаем, потренируемся, напряжемся и постараемся отыграться", - сказал он.

Ранее Энс в беседе с корреспондентом ТАСС отмечал, что Минина набрала рейтинговые баллы, что может позволить ей отобраться на следующие Олимпийские игры в Париже.

Минина рассказала, что не планирует отдыхать после Олимпийских игр в Токио, а сразу приступит к тренировкам.

В воскресенье Татьяна Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг и стала серебряным призером Олимпиады. Она занимается в челябинской спортивной школе "Коре" у Александра Энса и Анны Селютиной. 24-летняя спортсменка является пятикратной чемпионкой Европы и двукратным серебряным призером чемпионатов мира.