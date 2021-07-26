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НХЛ

Клуб НХЛ "Каролина" предложил Свечникову новый контракт

Также квалификационное предложение получил Егор Коршков

ТАСС, 26 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" предложил новый контракт российскому нападающему Андрею Свечникову. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Летом у Свечникова истек контракт с "Каролиной", с 28 июля он станет ограниченно свободным агентом.

Также "Каролина" сделала квалификационные предложения нападающим Егору Коршкову и Уоррену Фогеле, защитнику Максиму Лажуа и голкиперу Дилану Уэллсу. Коршков прошедший сезон провел в ярославском "Локомотиве", нападающий был задрафтован "Торонто" в 2016 году, права на игрока оказались у "Каролины" в результате обмена, совершенного в феврале.

Свечникову 21 год, в 2018 году нападающий был выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ. В завершившемся сезоне форвард набрал 42 (15 шайб + 27 голевых передач) очка в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 8 (2+6) очков в 11 играх. "Каролина" во втором раунде Кубка Стэнли проиграла "Тампе" со счетом в серии 1-4.

Сезон-2021/22 начнется 12 октября.

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