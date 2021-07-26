Клуб НХЛ "Каролина" предложил Свечникову новый контракт

ТАСС, 26 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" предложил новый контракт российскому нападающему Андрею Свечникову. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Летом у Свечникова истек контракт с "Каролиной", с 28 июля он станет ограниченно свободным агентом.

Также "Каролина" сделала квалификационные предложения нападающим Егору Коршкову и Уоррену Фогеле, защитнику Максиму Лажуа и голкиперу Дилану Уэллсу. Коршков прошедший сезон провел в ярославском "Локомотиве", нападающий был задрафтован "Торонто" в 2016 году, права на игрока оказались у "Каролины" в результате обмена, совершенного в феврале.

Свечникову 21 год, в 2018 году нападающий был выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ. В завершившемся сезоне форвард набрал 42 (15 шайб + 27 голевых передач) очка в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 8 (2+6) очков в 11 играх. "Каролина" во втором раунде Кубка Стэнли проиграла "Тампе" со счетом в серии 1-4.

Сезон-2021/22 начнется 12 октября.