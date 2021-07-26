В "Химках" заявили, что не против переноса шестого тура премьер-лиги из-за матча сборной

ТАСС, 26 июля. Футбольный клуб "Химки" не возражает против переноса шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в интересах сборной России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главная задача - выход на чемпионат мира. Итоги пресс-конференции Дюкова и Карпина в ТАСС

"Футбольный клуб "Химки" не против переноса шестого тура Тинькофф РПЛ в интересах национальной команды. Сборную ожидает непростой отборочный цикл на чемпионат мира 2022 года. Футбольный клуб "Химки" понимает ситуацию и готов пойдет навстречу главному тренеру сборной России Валерию Карпину", - говорится в заявлении "Химок".

В матче шестого тура "Химки" должны провести домашнюю встречу с "Нижним Новгородом" 28 августа.

26 июля Карпин попросил клубы РПЛ дать время игрокам сборной подготовиться к международным матчам и изменить даты матчей шестого тура. 1 сентября сборная России в рамках квалификации к чемпионату мира сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября - в гостях со сборной Кипра, 7 сентября - на своем поле со сборной Мальты. Матчи шестого тура чемпионата России запланированы на 28-29 августа.