{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В "Химках" заявили, что не против переноса шестого тура премьер-лиги из-за матча сборной

Национальная команда России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира против хорватов 1 сентября, а встречи чемпионата страны запланированы на 28-29 августа

ТАСС, 26 июля. Футбольный клуб "Химки" не возражает против переноса шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в интересах сборной России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему
Главная задача - выход на чемпионат мира. Итоги пресс-конференции Дюкова и Карпина в ТАСС
Главная задача - выход на чемпионат мира.

"Футбольный клуб "Химки" не против переноса шестого тура Тинькофф РПЛ в интересах национальной команды. Сборную ожидает непростой отборочный цикл на чемпионат мира 2022 года. Футбольный клуб "Химки" понимает ситуацию и готов пойдет навстречу главному тренеру сборной России Валерию Карпину", - говорится в заявлении "Химок".

В матче шестого тура "Химки" должны провести домашнюю встречу с "Нижним Новгородом" 28 августа.

26 июля Карпин попросил клубы РПЛ дать время игрокам сборной подготовиться к международным матчам и изменить даты матчей шестого тура. 1 сентября сборная России в рамках квалификации к чемпионату мира сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября - в гостях со сборной Кипра, 7 сентября - на своем поле со сборной Мальты. Матчи шестого тура чемпионата России запланированы на 28-29 августа.

Теги
Российский футбол
Олимпиада-2022 в Пекине
Главный тренер "Питтсбурга" может возглавить сборную США по хоккею на Олимпиаде-2022
Майк Салливан дважды приводит "Пингвинз" к победе в Кубке Стэнли
Читать полностью