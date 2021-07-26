Кержаков назвал победу "Нижнего Новгорода" над "Сочи" исторической

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Кержаков назвал победу над "Сочи" в дебютном матче команды в Тинькофф - Российской премьер-лиге исторической. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В понедельник футболисты "Нижнего Новгорода" в матче первого тура дома со счетом 1:0 победили "Сочи". "Нижний Новгород" основан в 2015 году. По итогам прошлого сезона команда впервые пробилась в элитный дивизион.

"Я благодарен ребятам за их самоотдачу, за их выдержку. Им было тяжело, тяжело большинство времени играть в обороне. Это и ментально тяжело, и физически, но они выдержали. Выдержали то, о чем мы с ними договаривались, и использовали тот момент, который им выдался. Поэтому мы победили, очень здорово, что мы начали сезон с победы, с победы истерической для клуба и болельщиков этого клуба", - сказал Кержаков.

По его словам, соперник доминировал на протяжении практически всего матча. "Но в футболе не всегда побеждает тот, кто больше владеет преимуществом, на то он и футбол, тем, наверное, и интересен", - добавил Кержаков.

Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород", ее могли посетить не более 500 болельщиков. "Несмотря на то, что были ограничения, болельщики были сегодня на трибунах, было видно и слышно, как они помогали ребятам уже в конце, когда было тяжело. Как они своей энергией и своими эмоциями придавали сил ребятам", - добавил наставник "Нижнего Новгорода".

Нереальные эмоции

Футболист "Нижнего Новгорода" Игорь Горбунов рассказал, что испытал "нереальные эмоции", забив первый гол клуба в РПЛ. Полузащитник забил на 68-й минуте, выйдя на замену несколькими секундами ранее.

"Эмоции - супер, нереальные эмоции, когда я сюда во вторую лигу приходил, я тоже в дебютной игре забил. Сейчас в премьер-лиге тоже получилось отличиться. В принципе, как я и мечтал о таком дебюте, так и получилось. Мы победили сегодня", - сказал он.

Футболист также отметил, что игра для клуба получилась тяжелой.