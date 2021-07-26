РФС отменил матч 1/128 финала Кубка России по футболу из-за коронавируса

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Матч 1/128 финала Бетсити - Кубка России по футболу между новороссийским "Черноморцем" и клубом "Биолог-Новокубанск" из поселка Прогресс Краснодарского края отменен в связи с предписанием главного санитарного врача Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сообщается, что матч не состоится из-за случаев заражения коронавирусом у игроков "Черноморца". Игра должна была пройти 28 июля на стадионе "Центральный" в Новороссийске. "Черноморцу" присудили техническое поражение со счетом 0:3.

В 1/64 финала "Биолог-Новокубанск" сыграет с победителем матча "Динамо" (Ставрополь) - "Кубань-Холдинг" (Краснодарский край).

"Черноморец" и "Биолог-Новокубанск" выступают в Олимп - Футбольной национальной лиге - 2 (ФНЛ-2). Высшим достижением "Черноморца" в Кубке России является выход в четвертьфинал турнира в 1994 году. Лучшим результатом "Биолога" является выход в 1/32 финала Кубка России в сезоне-2016/17.

Финал текущего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив". 11 клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнут выступление с группового раунда. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи") автоматически квалифицировались в 1/8 финала.