У Ефимовой - последний шанс взять личное олимпийское золото, у серфинга - первые чемпионы

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские пловцы во вторник попробуют реабилитироваться за провальный старт на Олимпийских играх в Токио. В числе претендентов на медали - Мартин Малютин, Климент Колесников, Евгений Рылов и Юлия Ефимова. Для шестикратной чемпионки мира финал на 100 м брассом будет последним шансом завоевать личное олимпийское золото - на следующие Игры она уже не поедет.
Российские пловцы в Токио пока выступили только в одном из восьми финалов, причем крайне неудачно. Являясь претендентами на медали в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, они заняли седьмое место.
Во вторник состоятся еще четыре финала, на этот раз россияне не представлены только в одном - женской стометровке на спине. В аналогичной мужской дисциплине выступят рекордсмен мира Колесников и чемпион мира Рылов, а трехкратный чемпион Европы Малютин поборется за медаль на 200-метровке вольным стилем. На дистанции 100 м брассом вместе с Ефимовой поплывет 16-летняя чемпионка России и дебютантка Олимпийских игр Евгения Чикунова.
От результатов этого заплыва зависит, будет ли Ефимова претендовать на участие в комбинированной и смешанной эстафетах. Если Чикунова обойдет свою именитую соотечественницу, не исключено, что в карьере Ефимовой олимпийских стартов больше не будет.
На 200 м брассом 29-летняя Ефимова не отобралась. Теоретически она еще может проплыть эту дистанцию, однако тренерский штаб сборной перед началом Игр исключал вариант замены - вместе с Чикуновой на ней должна выступить Мария Темникова. В активе Ефимовой три медали на двух предыдущих Олимпиадах - одна бронзовая и две серебряные. 100 м брассом - ее последний шанс добавить в эту коллекцию личное олимпийское золото.
На любой вкус
Хорошие шансы завоевать награды у российских гимнасток - они выступят в командном многоборье. В квалификации Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова показали лучший результат, оставив позади мощную сборную США. Накануне российская команда завоевала золото в мужском командном многоборье. Еще один женский командный турнир во вторник пройдет в женской шпаге, россиянки примут в нем участие.
В стрелковом спорте состоятся смешанные соревнования. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в паре с Владимиром Масленниковым выступит Анастасия Галашина - обладательница серебряной медали в личном зачете и первой награды российских спортсменов на Играх в Токио. Вторая пара от России - Юлия Каримова и Сергей Каменский. Первый российский чемпион нынешней Олимпиады Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета выступит с Артемом Черноусовым, Антон Аристархов - с Маргаритой Черноусовой.
В стрельбе из лука в борьбу за медали вступит Елена Осипова, в боксе - чемпион мира Андрей Замковой (до 69 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). В гребном слаломе за награды поборется призер чемпионата мира Алсу Миназова, в дзюдо - чемпион Европы Алан Хубецов (до 81 кг), в тхэквондо - чемпион мира и Европы Владислав Ларин (свыше 80 кг).
Во втором раунде теннисного турнира Аслан Карацев сыграет с французом Жереми Шарди, а Карен Хачанов - с австралийцем Джеймсом Даквортом. Анастасия Павлюченкова в третьем круге встретится с испанкой Сарой Соррибес Тормо.
В 1/16 финала турнира по настольному теннису Кириллу Скачкову будет противостоять представляющий Германию четырехкратный олимпийский призер Дмитрий Овчаров.
Поймать волну
В игровых видах спорта выступление на групповом этапе продолжат российские команды по волейболу и гандболу. Волейболистки после поражения от итальянок сыграют с аргентинками, гандболистки после ничейного результата с бразильянками - со сборной Швеции. Завершится групповой этап в соревнованиях по баскетболу 3х3 - и мужская, и женская команды России претендуют на прямой выход в полуфинал. Соперниками россиян станут сербы и итальянки.
Важным событием для всего олимпийского движения станут соревнования по серфингу - во вторник определятся первые чемпионы в истории Игр. Вид спорта был включен в олимпийскую программу пять лет назад вместе со скалолазанием и скейтбордингом, в котором первые чемпионы уже появились.
В медальном зачете Игры в Токио россияне занимают четвертое место (4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды). Впереди команды Японии (8-2-3), США (7-3-4) и Китая (6-5-7).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|8
|2
|3
|13
|2
|США
|7
|3
|4
|14
|3
|Китай
|6
|5
|7
|18
|4
|Россия
|4
|5
|3
|12
|5
|Великобритания
|3
|3
|1
|7
|6
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|7
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Франция
|1
|2
|2
|5
|11
|Канада
|1
|2
|1
|4
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|16
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|24
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|25
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|27
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|28
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|28
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|28
|Испания
|0
|1
|1
|2
|28
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|28
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|33
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|33
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|33
|Индия
|0
|1
|0
|1
|33
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|33
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|33
|Дания
|0
|1
|0
|1
|33
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|40
|Германия
|0
|0
|3
|3
|40
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|42
|Украина
|0
|0
|2
|2
|42
|Турция
|0
|0
|2
|2
|42
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|46
|Египет
|0
|0
|2
|2
|46
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|46
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|46
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|46
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|46
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|46
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1