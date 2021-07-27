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XXXII летние Олимпийские игры

У Ефимовой - последний шанс взять личное олимпийское золото, у серфинга - первые чемпионы

Во вторник на Играх в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей
Юлия Ефимова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ефимова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские пловцы во вторник попробуют реабилитироваться за провальный старт на Олимпийских играх в Токио. В числе претендентов на медали - Мартин Малютин, Климент Колесников, Евгений Рылов и Юлия Ефимова. Для шестикратной чемпионки мира финал на 100 м брассом будет последним шансом завоевать личное олимпийское золото - на следующие Игры она уже не поедет.

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Российские пловцы в Токио пока выступили только в одном из восьми финалов, причем крайне неудачно. Являясь претендентами на медали в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, они заняли седьмое место.

Во вторник состоятся еще четыре финала, на этот раз россияне не представлены только в одном - женской стометровке на спине. В аналогичной мужской дисциплине выступят рекордсмен мира Колесников и чемпион мира Рылов, а трехкратный чемпион Европы Малютин поборется за медаль на 200-метровке вольным стилем. На дистанции 100 м брассом вместе с Ефимовой поплывет 16-летняя чемпионка России и дебютантка Олимпийских игр Евгения Чикунова.

От результатов этого заплыва зависит, будет ли Ефимова претендовать на участие в комбинированной и смешанной эстафетах. Если Чикунова обойдет свою именитую соотечественницу, не исключено, что в карьере Ефимовой олимпийских стартов больше не будет.

На 200 м брассом 29-летняя Ефимова не отобралась. Теоретически она еще может проплыть эту дистанцию, однако тренерский штаб сборной перед началом Игр исключал вариант замены - вместе с Чикуновой на ней должна выступить Мария Темникова. В активе Ефимовой три медали на двух предыдущих Олимпиадах - одна бронзовая и две серебряные. 100 м брассом - ее последний шанс добавить в эту коллекцию личное олимпийское золото.

На любой вкус

Хорошие шансы завоевать награды у российских гимнасток - они выступят в командном многоборье. В квалификации Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова показали лучший результат, оставив позади мощную сборную США. Накануне российская команда завоевала золото в мужском командном многоборье. Еще один женский командный турнир во вторник пройдет в женской шпаге, россиянки примут в нем участие.

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В стрелковом спорте состоятся смешанные соревнования. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в паре с Владимиром Масленниковым выступит Анастасия Галашина - обладательница серебряной медали в личном зачете и первой награды российских спортсменов на Играх в Токио. Вторая пара от России - Юлия Каримова и Сергей Каменский. Первый российский чемпион нынешней Олимпиады Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета выступит с Артемом Черноусовым, Антон Аристархов - с Маргаритой Черноусовой.

В стрельбе из лука в борьбу за медали вступит Елена Осипова, в боксе - чемпион мира Андрей Замковой (до 69 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). В гребном слаломе за награды поборется призер чемпионата мира Алсу Миназова, в дзюдо - чемпион Европы Алан Хубецов (до 81 кг), в тхэквондо - чемпион мира и Европы Владислав Ларин (свыше 80 кг).

Во втором раунде теннисного турнира Аслан Карацев сыграет с французом Жереми Шарди, а Карен Хачанов - с австралийцем Джеймсом Даквортом. Анастасия Павлюченкова в третьем круге встретится с испанкой Сарой Соррибес Тормо.

В 1/16 финала турнира по настольному теннису Кириллу Скачкову будет противостоять представляющий Германию четырехкратный олимпийский призер Дмитрий Овчаров.

Поймать волну

В игровых видах спорта выступление на групповом этапе продолжат российские команды по волейболу и гандболу. Волейболистки после поражения от итальянок сыграют с аргентинками, гандболистки после ничейного результата с бразильянками - со сборной Швеции. Завершится групповой этап в соревнованиях по баскетболу 3х3 - и мужская, и женская команды России претендуют на прямой выход в полуфинал. Соперниками россиян станут сербы и итальянки.

Важным событием для всего олимпийского движения станут соревнования по серфингу - во вторник определятся первые чемпионы в истории Игр. Вид спорта был включен в олимпийскую программу пять лет назад вместе со скалолазанием и скейтбордингом, в котором первые чемпионы уже появились.

В медальном зачете Игры в Токио россияне занимают четвертое место (4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды). Впереди команды Японии (8-2-3), США (7-3-4) и Китая (6-5-7).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония82313
2США73414
3Китай65718
4Россия45312
5Великобритания3317
6Южная Корея3047
7Австралия2136
8Косово2002
9Италия1449
10Франция1225
11Канада1214
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
14Хорватия1012
16Иран1001
16Таиланд1001
16Эквадор1001
16Австрия1001
16Гонконг1001
16Филиппины1001
16Узбекистан1001
16Норвегия1001
24Нидерланды0303
25Тайвань0224
26Бразилия0213
27Грузия0202
28Сербия0112
28Индонезия0112
28Испания0112
28Чехия0112
28Швейцария0112
33Бельгия0101
33Болгария0101
33Индия0101
33Румыния0101
33Колумбия0101
33Дания0101
33Иордания0101
40Германия0033
40Казахстан0033
42Украина0022
42Турция0022
42Монголия0022
46Египет0022
46Новая Зеландия0011
46Мексика0011
46Эстония0011
46Израиль0011
46Кувейт0011
46Кот-д'Ивуар0011

 

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