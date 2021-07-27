У Ефимовой - последний шанс взять личное олимпийское золото, у серфинга - первые чемпионы

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские пловцы во вторник попробуют реабилитироваться за провальный старт на Олимпийских играх в Токио. В числе претендентов на медали - Мартин Малютин, Климент Колесников, Евгений Рылов и Юлия Ефимова. Для шестикратной чемпионки мира финал на 100 м брассом будет последним шансом завоевать личное олимпийское золото - на следующие Игры она уже не поедет.

У российских спортсменов три золотые медали в третий день Олимпиады

Исторические победы. У российских спортсменов три золотые медали в третий день Олимпиады

Российские пловцы в Токио пока выступили только в одном из восьми финалов, причем крайне неудачно. Являясь претендентами на медали в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, они заняли седьмое место.

Во вторник состоятся еще четыре финала, на этот раз россияне не представлены только в одном - женской стометровке на спине. В аналогичной мужской дисциплине выступят рекордсмен мира Колесников и чемпион мира Рылов, а трехкратный чемпион Европы Малютин поборется за медаль на 200-метровке вольным стилем. На дистанции 100 м брассом вместе с Ефимовой поплывет 16-летняя чемпионка России и дебютантка Олимпийских игр Евгения Чикунова.

От результатов этого заплыва зависит, будет ли Ефимова претендовать на участие в комбинированной и смешанной эстафетах. Если Чикунова обойдет свою именитую соотечественницу, не исключено, что в карьере Ефимовой олимпийских стартов больше не будет.

На 200 м брассом 29-летняя Ефимова не отобралась. Теоретически она еще может проплыть эту дистанцию, однако тренерский штаб сборной перед началом Игр исключал вариант замены - вместе с Чикуновой на ней должна выступить Мария Темникова. В активе Ефимовой три медали на двух предыдущих Олимпиадах - одна бронзовая и две серебряные. 100 м брассом - ее последний шанс добавить в эту коллекцию личное олимпийское золото.

На любой вкус

Хорошие шансы завоевать награды у российских гимнасток - они выступят в командном многоборье. В квалификации Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова показали лучший результат, оставив позади мощную сборную США. Накануне российская команда завоевала золото в мужском командном многоборье. Еще один женский командный турнир во вторник пройдет в женской шпаге, россиянки примут в нем участие.