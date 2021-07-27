Триатлонистка Даффи стала первой олимпийской чемпионкой в истории Бермудских островов

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских островов, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх.
Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. Представители Бермудских островов выступают на Олимпиадах с 1936 года. На соревнованиях в Монреале в 1976 году единственную олимпийскую медаль Бермудским островам принес боксер Кларенс Хилл, занявший третье место.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|8
|2
|3
|13
|2
|США
|7
|3
|5
|15
|3
|Китай
|6
|5
|7
|18
|4
|Россия
|4
|5
|3
|12
|5
|Великобритания
|3
|4
|1
|8
|6
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|7
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Франция
|1
|2
|2
|5
|11
|Канада
|1
|2
|1
|4
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|16
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|16
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|25
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|26
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|27
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|28
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|29
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|29
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|29
|Испания
|0
|1
|1
|2
|29
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|29
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|34
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|34
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|34
|Индия
|0
|1
|0
|1
|34
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|34
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|34
|Дания
|0
|1
|0
|1
|34
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|Германия
|0
|0
|3
|3
|41
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|43
|Украина
|0
|0
|2
|2
|43
|Турция
|0
|0
|2
|2
|43
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|43
|Египет
|0
|0
|2
|2
|47
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|47
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|47
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|47
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|47
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|47
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1