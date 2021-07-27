Триатлонистка Даффи стала первой олимпийской чемпионкой в истории Бермудских островов

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских островов, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх.

Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. Представители Бермудских островов выступают на Олимпиадах с 1936 года. На соревнованиях в Монреале в 1976 году единственную олимпийскую медаль Бермудским островам принес боксер Кларенс Хилл, занявший третье место.