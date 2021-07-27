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XXXII летние Олимпийские игры

Триатлонистка Даффи стала первой олимпийской чемпионкой в истории Бермудских островов

Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских островов, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх.

Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. Представители Бермудских островов выступают на Олимпиадах с 1936 года. На соревнованиях в Монреале в 1976 году единственную олимпийскую медаль Бермудским островам принес боксер Кларенс Хилл, занявший третье место.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония82313
2США73515
3Китай65718
4Россия45312
5Великобритания3418
6Южная Корея3047
7Австралия2136
8Косово2002
9Италия1449
10Франция1225
11Канада1214
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
14Хорватия1012
16Иран1001
16Таиланд1001
16Эквадор1001
16Австрия1001
16Гонконг1001
16Филиппины1001
16Узбекистан1001
16Норвегия1001
16Бермудские острова1001
25Нидерланды0303
26Тайвань0224
27Бразилия0213
28Грузия0202
29Сербия0112
29Индонезия0112
29Испания0112
29Чехия0112
29Швейцария0112
34Бельгия0101
34Болгария0101
34Индия0101
34Румыния0101
34Колумбия0101
34Дания0101
34Иордания0101
41Германия0033
41Казахстан0033
43Украина0022
43Турция0022
43Монголия0022
43Египет0022
47Новая Зеландия0011
47Мексика0011
47Эстония0011
47Израиль0011
47Кувейт0011
47Кот-д'Ивуар0011

 

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