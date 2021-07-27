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XXXII летние Олимпийские игры

Российские волейболистки обыграли команду Аргентины и одержали первую победу на Олимпиаде

Встреча завершилась со счетом 3-0
Волейболистки сборной России Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Волейболистки сборной России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Аргентины во втором матче группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:15, 25:13) в пользу россиянок. В стартовом матче группового этапа сборная России со счетом 0-3 проиграла команде Италии.

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В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф. Сборные России и Аргентины играют в группе B с командами Италии, Турции, Китая и США.

Сборная России после двух матчей имеет в активе одну победу и одно поражение и набрала три очка, аргентинки потерпели второе поражение подряд. Остальные команды провели по одной встрече. По победе и три очка имеют команды Италии, Турции и США. Сборная Китая очков не набрала. Позднее во вторник сборная США сыграет с командой Китая, а итальянки встретятся с представительницами Турции.

В третьем туре группового этапа российская команда 29 июля встретится со сборной Китая (начало - 10:25 мск). Аргентинки в тот же день сыграют с итальянками.

Финал женского турнира состоится 8 августа - в заключительный день Олимпийских игр. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Олимпиад (2000, 2004).

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