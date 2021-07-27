Малютин занял пятое место на Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Мартин Малютин занял пятое место в финальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем.

Первым финишировал британец Томас Дин, показавший результат 1 минута 44,22 секунды. Второе место занял его соотечественник Данкан Скотт (отставание - 0,04 секунды), третьим стал представитель Бразилии Фернандо Схеффер (+0,44).

Малютин на чемпионате Европы 2021 года завоевал три золотые медали - в плавании на 200 м и 400 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также в его активе серебро и бронза чемпионата мира 2019 года.

Дину 21 год, для него эта медаль стала первой на Олимпиадах. В активе британца четыре золотые медали чемпионатов мира.

В медальном зачете Олимпиады сборная Великобритании вышла на пятое место, в активе британцев 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Первыми идут японцы (8-2-3), второе место занимает команда США (7-3-7), третье - сборная Китая (6-5-7). Команда России идет на четвертой строчке (5-6-3).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.