Малютин занял пятое место на Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Мартин Малютин занял пятое место в финальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем.
Первым финишировал британец Томас Дин, показавший результат 1 минута 44,22 секунды. Второе место занял его соотечественник Данкан Скотт (отставание - 0,04 секунды), третьим стал представитель Бразилии Фернандо Схеффер (+0,44).
Малютин на чемпионате Европы 2021 года завоевал три золотые медали - в плавании на 200 м и 400 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также в его активе серебро и бронза чемпионата мира 2019 года.
Дину 21 год, для него эта медаль стала первой на Олимпиадах. В активе британца четыре золотые медали чемпионатов мира.
В медальном зачете Олимпиады сборная Великобритании вышла на пятое место, в активе британцев 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Первыми идут японцы (8-2-3), второе место занимает команда США (7-3-7), третье - сборная Китая (6-5-7). Команда России идет на четвертой строчке (5-6-3).
Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|8
|2
|3
|13
|2
|США
|7
|3
|7
|17
|3
|Китай
|6
|5
|7
|18
|4
|Россия
|5
|6
|3
|14
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|3
|7
|7
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Канада
|1
|3
|1
|5
|11
|Франция
|1
|2
|2
|5
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|16
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|16
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|25
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|26
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилия
|0
|2
|2
|4
|28
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|29
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|29
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|29
|Испания
|0
|1
|1
|2
|29
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|29
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|34
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|34
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|34
|Индия
|0
|1
|0
|1
|34
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|34
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|34
|Дания
|0
|1
|0
|1
|34
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|Германия
|0
|0
|3
|3
|41
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|43
|Украина
|0
|0
|2
|2
|43
|Турция
|0
|0
|2
|2
|43
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|43
|Египет
|0
|0
|2
|2
|47
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|47
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|47
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|47
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|47
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|47
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1