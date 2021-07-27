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XXXII летние Олимпийские игры

Малютин занял пятое место на Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем

Первым финишировал британец Томас Дин
Мартин Малютин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мартин Малютин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Мартин Малютин занял пятое место в финальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем.

Первым финишировал британец Томас Дин, показавший результат 1 минута 44,22 секунды. Второе место занял его соотечественник Данкан Скотт (отставание - 0,04 секунды), третьим стал представитель Бразилии Фернандо Схеффер (+0,44).

Малютин на чемпионате Европы 2021 года завоевал три золотые медали - в плавании на 200 м и 400 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также в его активе серебро и бронза чемпионата мира 2019 года.

Дину 21 год, для него эта медаль стала первой на Олимпиадах. В активе британца четыре золотые медали чемпионатов мира.

В медальном зачете Олимпиады сборная Великобритании вышла на пятое место, в активе британцев 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Первыми идут японцы (8-2-3), второе место занимает команда США (7-3-7), третье - сборная Китая (6-5-7). Команда России идет на четвертой строчке (5-6-3).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония82313
2США73717
3Китай65718
4Россия56314
5Великобритания45110
6Австралия3137
7Южная Корея3047
8Косово2002
9Италия1449
10Канада1315
11Франция1225
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
14Хорватия1012
16Иран1001
16Таиланд1001
16Эквадор1001
16Австрия1001
16Гонконг1001
16Филиппины1001
16Узбекистан1001
16Норвегия1001
16Бермудские острова1001
25Нидерланды0303
26Тайвань0224
26Бразилия0224
28Грузия0202
29Сербия0112
29Индонезия0112
29Испания0112
29Чехия0112
29Швейцария0112
34Бельгия0101
34Болгария0101
34Индия0101
34Румыния0101
34Колумбия0101
34Дания0101
34Иордания0101
41Германия0033
41Казахстан0033
43Украина0022
43Турция0022
43Монголия0022
43Египет0022
47Новая Зеландия0011
47Мексика0011
47Эстония0011
47Израиль0011
47Кувейт0011
47Кот-д'Ивуар0011

 

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