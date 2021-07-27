Сирант победил в первом матче олимпийского турнира по бадминтону

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Сирант победил венгра Тамаша Крауса в первом матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону.

Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:18, 21:18) в пользу россиянина.

В следующем матче 28 июля Сирант сыграет с пятым сеяным турнира Энтони Синисукой Гинтингом из Индонезии.

Бадминтонисты разбиты на 14 групп по четыре человека в каждой. Групповой этап проходит в формате кругового турнира, в плей-офф выйдут победители групп.

Сиранту 27 лет, он является серебряным (2017) и бронзовым призером (2019) чемпионатов Европы по бадминтону среди смешанных команд. В 2017 году бадминтонист выиграл Открытый чемпионат России.

Финал одиночного турнира у мужчин состоится 2 августа. Олимпийские игры завершатся 8 августа.