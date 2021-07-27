Россиянин Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров на спине

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио, установив новый европейский рекорд. Другой россиянин Климент Колесников стал серебряным призером.

Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Рылову 24 года. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре - на чемпионатах Европы.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).

Сборная России завоевала пятую золотую и шестую серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Также в активе россиян три бронзы. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут американцы (8-3-8), вторыми - японцы (8-2-3), третьими - китайцы (6-5-7).