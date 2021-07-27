{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры
Обновлено 

Россиянин Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров на спине

Серебро завоевал его соотечественник Климент Колесников
Евгений Рылов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио, установив новый европейский рекорд. Другой россиянин Климент Колесников стал серебряным призером.

Рылов показал результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третьим стал американец Райан Мёрфи (+0,21).

На эту тему
Малютин занял пятое место на Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем
Малютин занял пятое место на Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем

Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Рылову 24 года. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре - на чемпионатах Европы.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).

Сборная России завоевала пятую золотую и шестую серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Также в активе россиян три бронзы. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут американцы (8-3-8), вторыми - японцы (8-2-3), третьими - китайцы (6-5-7).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США83819
2Япония82313
3Китай65718
4Россия56314
5Великобритания45110
6Австралия3137
7Южная Корея3047
8Косово2002
9Италия1449
10Канада1315
11Франция1225
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
14Хорватия1012
16Иран1001
16Таиланд1001
16Эквадор1001
16Австрия1001
16Гонконг1001
16Филиппины1001
16Узбекистан1001
16Норвегия1001
16Бермудские острова1001
25Нидерланды0303
26Тайвань0224
26Бразилия0224
28Грузия0202
29Сербия0112
29Индонезия0112
29Испания0112
29Чехия0112
29Швейцария0112
34Бельгия0101
34Болгария0101
34Индия0101
34Румыния0101
34Колумбия0101
34Дания0101
34Иордания0101
34ЮАР0101
42Германия0033
42Казахстан0033
44Украина0022
44Турция0022
44Монголия0022
44Египет0022
48Новая Зеландия0011
48Мексика0011
48Эстония0011
48Израиль0011
48Кувейт0011
47Кот-д'Ивуар0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Алфосов: математический расчет стал одним из факторов успеха российских гимнастов на Играх
Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Нагорного в понедельник стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье
Читать полностью