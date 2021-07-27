Россиянин Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров на спине

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио, установив новый европейский рекорд. Другой россиянин Климент Колесников стал серебряным призером.
Рылов показал результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третьим стал американец Райан Мёрфи (+0,21).
Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).
Рылову 24 года. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре - на чемпионатах Европы.
Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).
Сборная России завоевала пятую золотую и шестую серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Также в активе россиян три бронзы. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут американцы (8-3-8), вторыми - японцы (8-2-3), третьими - китайцы (6-5-7).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|8
|3
|8
|19
|2
|Япония
|8
|2
|3
|13
|3
|Китай
|6
|5
|7
|18
|4
|Россия
|5
|6
|3
|14
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|3
|7
|7
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Канада
|1
|3
|1
|5
|11
|Франция
|1
|2
|2
|5
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|16
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|16
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|25
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|26
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилия
|0
|2
|2
|4
|28
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|29
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|29
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|29
|Испания
|0
|1
|1
|2
|29
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|29
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|34
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|34
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|34
|Индия
|0
|1
|0
|1
|34
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|34
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|34
|Дания
|0
|1
|0
|1
|34
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|34
|ЮАР
|0
|1
|0
|1
|42
|Германия
|0
|0
|3
|3
|42
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|44
|Украина
|0
|0
|2
|2
|44
|Турция
|0
|0
|2
|2
|44
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|44
|Египет
|0
|0
|2
|2
|48
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|48
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|48
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|48
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|48
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|47
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1