Австралийка Маккиоун победила на дистанции 100 метров на спине с олимпийским рекордом

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Представительница Австралии Кейли Маккиоун стала победительницей Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый рекорд Игр.
Победительница показала результат 57,47 секунды. Второе место заняла канадка Кайли Масс (57,72), третьей стала американка Реган Смит (58,05).
Маккиоун 20 лет, на ее счету три серебряные медали чемпионатов мира (2017, 2019), а также золото летних юношеских Олимпийских игр (2018).
В общем медальном зачете Олимпиады лидирует сборная США, в активе которой восемь золотых, три серебряные и восемь бронзовых наград. Далее идут команды Японии (8-2-3) и Китая (6-5-7). Сборная России располагается на четвертой строчке (5-6-3).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|8
|3
|8
|19
|2
|Япония
|8
|2
|3
|13
|3
|Китай
|6
|5
|7
|18
|4
|Россия
|5
|6
|3
|14
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|3
|7
|7
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Канада
|1
|3
|1
|5
|11
|Франция
|1
|2
|2
|5
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|16
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|16
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|25
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|26
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилия
|0
|2
|2
|4
|28
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|29
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|29
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|29
|Испания
|0
|1
|1
|2
|29
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|29
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|34
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|34
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|34
|Индия
|0
|1
|0
|1
|34
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|34
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|34
|Дания
|0
|1
|0
|1
|34
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|34
|ЮАР
|0
|1
|0
|1
|42
|Германия
|0
|0
|3
|3
|42
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|44
|Украина
|0
|0
|2
|2
|44
|Турция
|0
|0
|2
|2
|44
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|44
|Египет
|0
|0
|2
|2
|48
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|48
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|48
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|48
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|48
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|47
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1