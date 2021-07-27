Ефимова и Чикунова остались без медалей Олимпиады в плавании на 100 м брассом

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Чикунова заняла четвертое место в финальном заплыве на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров брассом, Юлия Ефимова стала пятой.
Победу одержала американка Лидия Якоби с результатом 1 минута 04,95 секунды. Второе место заняла представительница ЮАР Татьяна Шёнмейкер (+0,27), третьей стала другая американка, олимпийская чемпионка 2016 года на этой дистанции Лилли Кинг (+0,59).
Ефимовой 29 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанциях 100 м и 200 м брассом и бронзовым призером Олимпиады 2012 года на дистанции 200 м брассом. Также она шесть раз выигрывала золото чемпионатов мира и завоевала семь золотых наград на чемпионатах Европы.
16-летняя Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года она завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете.
Для Якоби и Шёнмейкер завоеванные медали стали первыми на Олимпиадах. Кинг является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.
Сборная США вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 8 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (8-2-3), третьими - китайцы (6-5-7). Российская команда занимает четвертую позицию (5-6-3).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|8
|3
|8
|19
|2
|Япония
|8
|2
|3
|13
|3
|Китай
|6
|5
|7
|18
|4
|Россия
|5
|6
|3
|14
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|3
|7
|7
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Канада
|1
|3
|1
|5
|11
|Франция
|1
|2
|2
|5
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|16
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|16
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|25
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|26
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилия
|0
|2
|2
|4
|28
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|29
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|29
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|29
|Испания
|0
|1
|1
|2
|29
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|29
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|34
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|34
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|34
|Индия
|0
|1
|0
|1
|34
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|34
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|34
|Дания
|0
|1
|0
|1
|34
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|34
|ЮАР
|0
|1
|0
|1
|42
|Германия
|0
|0
|3
|3
|42
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|44
|Украина
|0
|0
|2
|2
|44
|Турция
|0
|0
|2
|2
|44
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|44
|Египет
|0
|0
|2
|2
|48
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|48
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|48
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|48
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|48
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|47
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1