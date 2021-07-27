Ефимова и Чикунова остались без медалей Олимпиады в плавании на 100 м брассом

Победу одержала американка Лидия Якоби с результатом 1 минута 04,95 секунды. Второе место заняла представительница ЮАР Татьяна Шёнмейкер (+0,27), третьей стала другая американка, олимпийская чемпионка 2016 года на этой дистанции Лилли Кинг (+0,59).

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Чикунова заняла четвертое место в финальном заплыве на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров брассом, Юлия Ефимова стала пятой.

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Ефимовой 29 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанциях 100 м и 200 м брассом и бронзовым призером Олимпиады 2012 года на дистанции 200 м брассом. Также она шесть раз выигрывала золото чемпионатов мира и завоевала семь золотых наград на чемпионатах Европы.

16-летняя Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года она завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете.

Для Якоби и Шёнмейкер завоеванные медали стали первыми на Олимпиадах. Кинг является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.

Сборная США вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 8 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (8-2-3), третьими - китайцы (6-5-7). Российская команда занимает четвертую позицию (5-6-3).