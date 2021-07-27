Колесников заявил, что доволен серебряной медалью в плавании на 100 метров на спине

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников доволен своим результатом в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде, где он выиграл серебро. Об этом спортсмен заявил журналистам.

"Конечно, круто. Не каждый попадает на пьедестал, так что я доволен, тем более что вперед никого не пустили. Вообще не было мыслей о том, чтобы кому-нибудь проигрывать, но, наверное, все-таки больше расстроился, если бы кто-то из иностранцев занял первое место", - сказал Колесников.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).