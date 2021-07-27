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XXXII летние Олимпийские игры

Колесников заявил, что доволен серебряной медалью в плавании на 100 метров на спине

Победителем заплыва стал россиянин Евгений Рылов

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников доволен своим результатом в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде, где он выиграл серебро. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Победителем заплыва стал россиянин Евгений Рылов, показав результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третьим стал американец Райан Мёрфи (+0,21).

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"Конечно, круто. Не каждый попадает на пьедестал, так что я доволен, тем более что вперед никого не пустили. Вообще не было мыслей о том, чтобы кому-нибудь проигрывать, но, наверное, все-таки больше расстроился, если бы кто-то из иностранцев занял первое место", - сказал Колесников.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).

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