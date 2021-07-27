Рылов считает знаковой победу российских пловцов в исконно американской дисциплине

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Американские спортсмены никогда не проигрывали в плавании на спине, но на Олимпийских играх в Токио россиянам удалось занять первые два места, поэтому эта победа является знаковой. Об этом журналистам заявил российский пловец Евгений Рылов.
Во вторник Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 100 метров на спине, Климент Колесников стал серебряным призером.
"Очень круто, что у нас два первых места. Раньше американцы никогда не проигрывали спину, а тут мы вдвоем забираем у них первые два места. Рекорд мира еще не побит, но это еще можно исправить - работаем дальше", - сказал Рылов.
"Еще 200 метров у меня, поэтому заканчивать Олимпиаду пока рано", - подчеркнул он.
Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).