Рылов считает знаковой победу российских пловцов в исконно американской дисциплине

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Американские спортсмены никогда не проигрывали в плавании на спине, но на Олимпийских играх в Токио россиянам удалось занять первые два места, поэтому эта победа является знаковой. Об этом журналистам заявил российский пловец Евгений Рылов.

Россиянин Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров на спине

Во вторник Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 100 метров на спине, Климент Колесников стал серебряным призером.

"Очень круто, что у нас два первых места. Раньше американцы никогда не проигрывали спину, а тут мы вдвоем забираем у них первые два места. Рекорд мира еще не побит, но это еще можно исправить - работаем дальше", - сказал Рылов.

"Еще 200 метров у меня, поэтому заканчивать Олимпиаду пока рано", - подчеркнул он.

Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).