Сальников рад, что вера в пловцов Рылова и Колесникова воплотилась в олимпийские медали

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников верил в успех пловцов Евгения Рылова и Климента Колесникова на Олимпиаде в Токио и рад, что она воплотилась в медали. Об этом Сальников заявил ТАСС.

Во вторник Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 100 метров на спине, Колесникову досталось серебро.

"Мы верили, что они могут мобилизоваться, я рад, что эта вера все-таки воплотилась в медали, - сказал Сальников. - Прежде всего надо поздравить их с этим прорывом. На этой волне многие почувствуют себя более уверенными и смогут показать хорошие результаты".

Президент ВФП отметил, что перед олимпийским стартом спортсменам не хватало поддержки болельщиков. "Не все верили, надо сказать, что критиканство у нас в моде, сейчас люди часто используют критику для повышения собственной значимости. Конечно, на все это было тяжело смотреть, ребятам прежде всего. Те, кто верили и поддерживали команду, заслуживают нашей благодарности", - добавил Сальников.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.