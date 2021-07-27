Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Игр в стрельбе из пистолета с 10 метров в миксте

XXXII летние Олимпийские игры

Алфосов: математический расчет стал одним из факторов успеха российских гимнастов на Играх

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Нагорного в понедельник стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье

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