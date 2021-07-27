{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Игр в стрельбе из пистолета с 10 метров в миксте

Артем Черноусов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Черноусов
© Станислав Красильников/ТАСС

Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США83819
2Япония82313
3Китай75719
4Россия57315
5Великобритания45110
6Австралия3137
7Южная Корея3047
8Косово2002
9Италия1449
10Канада1315
11Франция1225
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
14Хорватия1012
16Иран1001
16Таиланд1001
16Эквадор1001
16Австрия1001
16Гонконг1001
16Филиппины1001
16Узбекистан1001
16Норвегия1001
16Бермудские острова1001
25Нидерланды0303
26Тайвань0224
26Бразилия0224
28Грузия0202
29Сербия0112
29Индонезия0112
29Испания0112
29Чехия0112
29Швейцария0112
34Бельгия0101
34Болгария0101
34Индия0101
34Румыния0101
34Колумбия0101
34Дания0101
34Иордания0101
34ЮАР0101
42Германия0033
42Казахстан0033
44Украина0022
44Турция0022
44Монголия0022
44Египет0022
48Новая Зеландия0011
48Мексика0011
48Эстония0011
48Израиль0011
48Кувейт0011
47Кот-д'Ивуар0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Алфосов: математический расчет стал одним из факторов успеха российских гимнастов на Играх
Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Нагорного в понедельник стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье
Читать полностью