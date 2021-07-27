Алфосов: математический расчет стал одним из факторов успеха российских гимнастов на Играх

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России по спортивной гимнастике перед заключительным выступлением Никиты Нагорного в вольных упражнениях математически рассчитал, что для победы в олимпийском командном многоборье тому не нужно показывать максимально сложную программу. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Валерий Алфосов.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Нагорного в понедельник стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за шесть упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

"Начиная с брусьев, мы математически рассчитывали все варианты, поэтому Нагорный был заявлен последним на вольные упражнения. У Никиты были готовы две программы с базой сложности 6,2 и хорошим исполнением, а также с базой 6,8. Если бы мы к моменту выхода Никиты проигрывали и нам нужно было догонять соперников, тогда бы Нагорный показал более сложную программу с базой 6,8, чтобы получить оценку за 15 баллов", - сказал Алфосов.

"Но мы к его выходу понимали, что достаточно получить оценку, близкую к 15 баллам. И это было достаточно для того, чтобы не уступить японцам и китайцам. Все было просчитано", - добавил тренер.

Финал личного мужского многоборья состоится 28 июля. Нагорный в квалификации стал вторым, Далалоян - шестым. Бороться за медали будут 24 гимнаста (не более двух от страны). Белявский по итогам квалификации был десятым, но из-за лимита остался вне финала.