Ефимова не настроена выступить на Олимпиаде в Париже, но не исключает такой вариант

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не настроена принимать участие на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, но не исключает такой возможности. Об этом спортсменка заявила журналистам.

Во вторник Ефимова заняла пятое место на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров брассом.

"Пока грусти не ощущается. Меня уже все тащат на еще одну Олимпиаду, кроме, как мне кажется, папы, все хотят, чтобы я осталась еще на три года. Исключать ничего нельзя, но пока у меня таких планов нет", - сказала Ефимова.

"Так я говорила начиная с Пекина, с которого прошло уже 13 лет… с ума сойти. Я ничего не обещаю, я не могу сказать, что у меня такой настрой, какой был после Рио, эмоции не те. Но я еще не до конца всем надоела", - добавила она.

Ефимовой 29 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанциях 100 м и 200 м брассом и бронзовым призером Олимпиады 2012 года на дистанции 200 м брассом. Также она шесть раз выигрывала золото чемпионатов мира и завоевала семь золотых наград на чемпионатах Европы.