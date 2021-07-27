Пловчиха Ефимова заявила, что на Олимпиаде в Токио показала худшее выступление в карьере

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова на Олимпийских играх в Токио показала худшее выступление в карьере. Об этом она заявила журналистам после выступления на единственной личной дистанции на Играх - 100 м брассом.

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В финале Ефимова заняла пятое место с результатом 1.06,2 секунды.

"Конечно, время совершенно не то, что я ожидала и планировала. Не знаю, может быть, сказался ковид, но работа была сделана очень хорошая, Немножко не понимаю, что произошло. Это первые мои соревнования, когда я настолько плохо плыву. Будем разбираться", - сказала Ефимова.

Ефимовой 29 лет, она является трехкратным олимпийским призером, но золота Игр у нее нет. Ранее спортсменка отметила, что пока не планирует выступать на следующей Олимпиаде.