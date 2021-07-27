Тренер гимнастов из России заявил, что переживал за объективность судей в финале Олимпиады

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов во время финала олимпийского командного многоборья переживал за то, что судьи могут недостаточно объективно подойти к своей работе и помешать справедливому определению победителя соревнований. Об этом Алфосов сообщил ТАСС.
Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного в понедельник стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за шесть упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).
"Переживания за то, насколько беспристрастно будут оценивать наши выступления судьи, конечно, были. Ведь мы выступаем сейчас в Азии и соперничаем с очень сильными сборными Японии и Китая. Мы знали, что будет азиатская коррида, готовились к этому и просчитывали все варианты", - сказал Алфосов.
"Но мы никогда публично не обижаемся на судей и не высказываем им претензий. Принимаем их оценки как данное и считаем, что пусть их работа остается на их совести. Тренеры имеют право в чем-то не соглашаться, но у нас, в определенной степени, субъективный вид спорта", - добавил тренер.
28 июля состоится финал личного мужского многоборья. В нем кроме Далалояна, занявшего в квалификации шестое место, выступит также действующий чемпион мира в этом виде гимнастической программы Нагорный, показавший в отборочном турнире второй результат. Бороться за медали будут 24 гимнаста (не более двух от страны). Белявский по итогам квалификации был десятым, но из-за лимита остался вне финала.