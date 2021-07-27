Тренер гимнастов из России заявил, что переживал за объективность судей в финале Олимпиады

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного в понедельник стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за шесть упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов во время финала олимпийского командного многоборья переживал за то, что судьи могут недостаточно объективно подойти к своей работе и помешать справедливому определению победителя соревнований. Об этом Алфосов сообщил ТАСС.

"Переживания за то, насколько беспристрастно будут оценивать наши выступления судьи, конечно, были. Ведь мы выступаем сейчас в Азии и соперничаем с очень сильными сборными Японии и Китая. Мы знали, что будет азиатская коррида, готовились к этому и просчитывали все варианты", - сказал Алфосов.

"Но мы никогда публично не обижаемся на судей и не высказываем им претензий. Принимаем их оценки как данное и считаем, что пусть их работа остается на их совести. Тренеры имеют право в чем-то не соглашаться, но у нас, в определенной степени, субъективный вид спорта", - добавил тренер.

28 июля состоится финал личного мужского многоборья. В нем кроме Далалояна, занявшего в квалификации шестое место, выступит также действующий чемпион мира в этом виде гимнастической программы Нагорный, показавший в отборочном турнире второй результат. Бороться за медали будут 24 гимнаста (не более двух от страны). Белявский по итогам квалификации был десятым, но из-за лимита остался вне финала.