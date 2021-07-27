Российские шпажистки не смогли выйти в полуфинал олимпийского командного турнира

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Италии со счетом 31:33 в четвертьфинальном поединке олимпийского турнира по фехтованию на шпаге. Российскую команду представляли Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева и Юлия Личагина.

Поединки за медали командного турнира у шпажисток пройдут позднее во вторник. В поединке за 5-8 место россиянки встретятся с командой Польши.

На Олимпиаде 2016 года женская сборная России выиграла бронзовые медали. В последний раз российские шпажистки завоевывали золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх 2004 года, тогда сборная России в составе Карины Азнавурян, Оксаны Ермаковой, Татьяны Логуновой и Анны Сиваковой победила в финальном поединке команду Германии.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.