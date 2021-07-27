Рылову было важнее стать лучшим в мире, чем принести первое золото в плавании за 25 лет

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Для пловца Евгения Рылова важнее стать лучшим в мире на дистанции 100 м на спине, чем первым за 25 лет олимпийским чемпионом в этом виде спорта из России. Об этом он заявил журналистам во вторник после окончания соревнований.

Последний раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.

"У меня была цель не исправить положение вещей, а доказать, что я лучше всех в мире", - сказал Рылов.

"Попов - хороший, честный, прямолинейный и открытый человек, - отметил он. - Но до личного знакомства с ним я не знал о существовании олимпийских чемпионов, потому что слишком прямолинейно смотрел на жизнь - надо было улучшать результаты".

Рылов рассказал, что с историей плавания стал ближе знакомиться, когда стал выступать на взрослом чемпионате России. "Начал расширять кругозор, общался с людьми. А до этого не следил за целым миром плавания. Я жил в своем мирке. И хотел стать лучшим в мире. Грубо говоря, теперь я это сделал", - рассказал олимпийский чемпион.

"А если брать Попова как личность, это целеустремленный человек. Живой, открытый, и его можно ставить в пример. Он все доказывал своим хладнокровием и решительностью, когда дважды выигрывал 50 и 100 м вольным стилем на двух Олимпиадах. Также с ним очень приятно общаться. Человек может очень многому научить", - подчеркнул Рылов.