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XXXII летние Олимпийские игры

Тарпищев: из-за тайфуна следовало перенести все теннисные матчи игрового дня на Играх

Тайфун "Непартак" обрушится в среду утром на северо-восточную часть главного острова Хонсю, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что для российских теннисистов было бы лучше, если бы организаторы из-за тайфуна отложили все матчи игрового дня на Олимпийских играх в Токио. Об этом он заявил ТАСС.

Тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и в настоящее время продолжает движение по направлению к основной японской территории, обрушится в среду утром на северо-восточную часть главного острова Хонсю, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ. В связи с ударом стихии ожидаются мощные ливневые дожди и порывы шквального ветра.

"Из-за тайфуна все утренние матчи теннисного турнира были немного сдвинуты по времени, кроме игр на крытом центральном корте. Это, кстати, не так плохо для нас - ребята получили возможность передохнуть. Но было бы еще лучше, если бы [из-за тайфуна] был отменен весь день. Тогда бы удалось полностью восстановиться и отдохнуть", - сказал Тарпищев.

Во вторник на олимпийском теннисном турнире играют россияне Карен Хачанов, Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова.

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