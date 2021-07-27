Тренер Бацарашкиной объяснила проигрыш спортсменки в финале Олимпиады нервным напряжением

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Нервное напряжение могло помешать Виталине Бацарашкиной и Артему Черноусову выиграть золото Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Такое мнение ТАСС высказала тренер Бацарашкиной Наталья Кудрина.

Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Игр в стрельбе из пистолета с 10 метров в миксте

Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16, бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку. В воскресенье Бацарашкина выиграла золотую медаль в личном первенстве.

"Это напряжение, нервотрепка. Это надо пережить, понять, что это такое. Тут сидишь на диване, весь мокрый, руки трясутся. А что уж о них говорить - это тяжело. Виталине надо было еще и золотую медаль пережить спокойно, а перерыв был очень маленький", - сказала Кудрина.

По ее мнению, Черноусов, который 24 июля не смог выйти в финал по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров, еще не оправился от этой неудачи. "Но они молодцы, считаю, что заслужили, - подчеркнула тренер. - Да, все было близко, но не будем жадными. В конце концов, серебро - это тоже очень здорово".

Бацарашкиной 24 года, также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира.

Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. На счету 25-летнего спортсмена одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионата мира, семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды первенств Европы.