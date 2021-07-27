Тренер российских гимнастов Алфосов заявил, что их победа на Играх стала пиком его карьеры

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов считает победу своих подопечных в финале командного многоборья на Олимпийских играх в Токио пиком своей профессиональной карьеры. Об этом Алфосов заявил ТАСС.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного в понедельник стала победителем Олимпиады в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за шесть упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

"В жизни у каждого есть всякие счастливые дни. Это и рождение ребенка, и много всего другого. Но если говорить о профессии, то это, конечно, пик для любого тренера, который приводит свою команду к золотым медалям Олимпийских игр. Это самое высшее достижение, здесь ни убавить, ни прибавить", - заметил тренер.

"К этому дню я шел очень-очень долго. Если взять в расчет мою работу с этой командой, то мы вместе начали готовиться еще к Олимпиаде-2012. Позади остались Лондон, Рио-2016. И вот теперь мы в Токио", - добавил собеседник ТАСС.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне российские гимнасты в командном многоборье заняли шестое место, в 2016 году в Бразилии - второе.