Корзун: завоевавший серебро Игр в миксте Черноусов на последнем выстреле допустил ошибку

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16, бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку.

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Российский стрелок Артем Черноусов, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в миксте, допустил техническую ошибку, которая не позволила выиграть золото. Такое мнение во вторник высказала ТАСС тренер спортсмена Галина Корзун.

"Последний выстрел у Артема был немножко не доработан. Техническая ошибка, очень маленькая ошибка присутствовала. Мы с ним еще не созванивались, я думаю, он мне потом поподробнее расскажет что и как было. Но надо сказать, что самый последний выстрел всегда самый тяжелый. Я довольна его работой. Специально утром осталась дома, чтобы следить за трансляцией Игр, перенесла тренировку с детьми на послеобеденное время. Было жуткое напряжение, все утро пила воду, успокаивала себя, представляла своего спортсмена и его мысленно успокаивала", - рассказал тренер.

По словам Корзун, неудачное выступление Черноусова в личном зачете не огорчило спортсмена. "Ни разочарования, ни огорчения нет. Конечно, досада присутствовала, он же живой человек, с эмоциями, но четко, трезво оценивает все свои действия", - добавила собеседница агентства.

Настроение и планы

Мать спортсмена Елена Черноусова рассказала ТАСС, что настрой у спортсмена боевой. Семья была уверена, что Артем после того, как не прошел в финал в личном зачете, сможет собраться и показать хорошие результаты в соревнованиях смешанных команд.

"Стрельбой из пистолета он начал заниматься с 15 лет, до этого с девяти лет занимался стрельбой из лука. Надежды на Олимпиаду, я так думаю, появились, когда он выиграл лицензию на Олимпийские игры, это было в 2018 году на чемпионате мира. С тех пор он готовился, шел, надеялся, работал", - рассказал Черноусова. По ее словам, после Олимпиады сын с супругой планируются отправиться в путешествие по России на автомобиле.

Черноусову 25 лет, он родом из Иркутска. Является чемпионом мира (2018) и трехкратным чемпионом Европейских игр (2019).