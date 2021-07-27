Колесников сожалеет, что не смог спеть гимн России вместе с Рыловым после успеха на Играх

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников сожалеет, что не смог спеть гимн России вместе с партнером по команде Евгением Рыловым во время церемония награждения призеров Олимпийских игр в плавании на 100 метров на спине. Об этом он заявил журналистам во вторник после окончания соревнований.

Рылов стал первым за 25 лет российским пловцом, одержавшим победу на Олимпиаде. Колесников занял второе место. Во время церемонии награждения в честь победителя звучал фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

"Я не думал насчет этого в принципе, потому что эти решения принимали официальные лица, не хочу с ними спорить. Но единственное, что могу сказать, - в глубине души было обидно, что играет не российский гимн, и мы не могли его спеть вместе с Женей", - сказал Колесников.

Российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпиаде в Токио выступают без государственной символики страны и гимна России.