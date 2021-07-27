{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Колесников сожалеет, что не смог спеть гимн России вместе с Рыловым после успеха на Играх

Рылов стал первым за 25 лет российским пловцом, одержавшим победу на Олимпиаде
Климент Колесников Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Климент Колесников
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников сожалеет, что не смог спеть гимн России вместе с партнером по команде Евгением Рыловым во время церемония награждения призеров Олимпийских игр в плавании на 100 метров на спине. Об этом он заявил журналистам во вторник после окончания соревнований.

На эту тему
Евгений Рылов принес сборной России первое золото Олимпийских игр в плавании за 25 лет
Евгений Рылов принес сборной России первое золото Олимпийских игр в плавании за 25 лет

Рылов стал первым за 25 лет российским пловцом, одержавшим победу на Олимпиаде. Колесников занял второе место. Во время церемонии награждения в честь победителя звучал фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

"Я не думал насчет этого в принципе, потому что эти решения принимали официальные лица, не хочу с ними спорить. Но единственное, что могу сказать, - в глубине души было обидно, что играет не российский гимн, и мы не могли его спеть вместе с Женей", - сказал Колесников.

Российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпиаде в Токио выступают без государственной символики страны и гимна России.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Хубецов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по дзюдо
Поединок россиянина с бельгийцем Маттиасом Кассом состоится позднее во вторник
Читать полностью