Рылов: возможность выступить на Олимпиаде без гимна лучше отсутствия права быть на ней

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Возможность выступать на Олимпийских играх без гимна России лучше отсутствия права попасть на соревнования. Об этом журналистам после завоевания золота на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 м на спине заявил российский пловец Евгений Рылов.

Он стал первым за 25 лет российским пловцом, одержавшим победу на Олимпиаде. Его партнер по команде Климент Колесников занял второе место. Во время церемонии награждения в их честь играл фрагмент из Первого концерта Чайковского.

"Конечно, когда стоишь на пьедестале, хочется, чтобы играл твой гимн, этого не хватает. Но обстоятельства сложились так, как есть, спортсмены на это влиять не могут. Это было наилучшим решением. Лучше, чем пропуск Олимпийских игр", - сказал Рылов.

Российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпиаде в Токио выступают без государственной символики страны и гимна России.