Позднякова намерена приостановить карьеру после победы на Олимпиаде для рождения ребенка

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова собирается взять годичный перерыв в выступлениях, чтобы родить ребенка. Об этом Позднякова рассказала в интервью газете "Спорт-Экспресс" .

Позднякова завоевала золотую медаль Олимпиады в личном первенстве в понедельник, серебряная награда досталась ее соотечественнице Софье Великой. 31 июля Позднякова и Великая выступят в командном турнире саблисток.

"Сейчас я думаю о годичном перерыве. Я хочу ребенка. Мы с мужем будем работать над этим. Но мое ближайшее будущее - соревнование 31 июля. Верю в еще одну нашу медаль", - сказала Позднякова.

Поздняковой 24 года. Помимо золота Олимпиады в Токио, в активе спортсменки золотые медали чемпионата мира в личном турнире (2018), а также золотые награды чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.