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XXXII летние Олимпийские игры

Российские шпажистки сразятся за седьмое место на олимпийском командном турнире

В четвертьфинале Игр россиянки уступили команде Италии

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Польши со счетом 25:31 в полуфинале олимпийского турнира по фехтованию на шпаге за 5-8-е места. Российскую команду представляли Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева и Юлия Личагина.

В четвертьфинале россиянки уступили команде Италии (31:33). В поединке за седьмое место россиянки позднее во вторник встретятся с командой Гонконга.

Поединки за олимпийские медали в женском командном турнире шпажисток пройдут позднее во вторник. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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