Саблистка Великая считает большим успехом участие в трех финалах Олимпиад в личном турнире

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Участие в третьем подряд финале в личных соревнованиях по фехтованию на саблях на Олимпийских играх является большим успехом. Такое мнение высказала российская саблистка Софья Великая, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В понедельник Великая уступила в финале Олимпиады в Токио соотечественнице Софии Поздняковой (11:15). В 2016 году Великая уступила соотечественнице Яне Егорян, в 2012-м - южнокорейской саблистке Ким Джи Ён.

"Не считаю свою историю трагичной. Я популяризирую спорт своими достижениями, интригой какой-то, - сказала Великая. - Повторить такой успех, дойти до финала с двумя детьми - я считаю это успехом, люди восхищаются моей силой воли, да, последний бой не сложился. Вы не правы и смотрите не с той стороны. Сначала у меня был один ребенок, я дошла до финала, сейчас их двое, а я все равно в финале".

Великой 36 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве. В ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.