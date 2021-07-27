Олимпийский призер по фехтованию Колобова взяла паузу в карьере

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, двукратная чемпионка мира в фехтовании на шпагах Виолетта Колобова после Олимпиады в Токио возьмет паузу в спортивной карьере. Об этом она рассказала журналистам.

Спортсменка на Олимпиаде в Токио не смогла войти в первую тройку в личном турнире. В командном первенстве российские шпажистки проиграли четвертьфинальную встречу сборной Италии. В начале года в семье Колобовой и ее супруга двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова родился ребенок.

"Теперь отдыхать, домой, к семье, - рассказала Колобова. - Я в любом случае возьму паузу, а сколько она продлится, сказать пока не могу, не буду загадывать. Но я не прощаюсь! Характер, желание и силы у меня есть, но фехтования нет - взрывного, быстрого, очень много промахов, технического брака".

"Я переоценила свои возможности. Я действительно хорошо восстановилась после рождения сына, хорошо себя чувствую. Но мне, к сожалению, не хватило соревновательной практики, к сожалению, я не подошла к Играм в оптимальной форме", - отметила спортсменка.

На просьбу журналистов прокомментировать борьбу россиянок в командном бое со сборной Италии, в особенности его концовку, в которой Колобова фехтовала динамично, но так и не смогла отыграться, шпажистка рассказала: "С итальянками надо было сразу фехтовать так, как в концовке боя. Просто когда уже терять нечего, когда мало времени, нужно просто бежать вперед. Я верила в себя до последнего, увы, не сложилось - слишком большой отрыв я сама себе сделала и компенсировать его не смогла".