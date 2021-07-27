Федерация фехтования России попросила наладить процедуру допинг-контроля на Олимпиаде

Ранее физиотерапевт команды Александр Буров рассказал журналистам, что в день соревнований рапиристок россиянки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова вернулись в Олимпийскую деревню лишь к трем часам ночи из-за проблем с транспортом, они сдали свои тесты в 00:10 по японскому времени. Двумя днями позднее серебряный призер Игр в Токио саблистка Софья Великая не спала всю ночь из-за того, что допинг-офицеров не устроила плотность проб спортсменки. В результате Великая была вынуждена пересдавать пробы сначала на основной арене, а затем уже в Олимпийской деревне.

"После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования, и FIE уже передала его в Международный олимпийский комитет, - сообщил Мамедов. - Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, причем многим из них еще выступать в командных соревнованиях. И это касается не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, побывали многие фехтовальщики".

Соревнования по фехтованию завершатся на Олимпийских играх 1 августа.