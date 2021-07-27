Саблистка Позднякова заявила, что победой в Токио доказала свою состоятельность в спорте

Софья Позднякова приходится дочерью четырехкратному олимпийскому чемпиону по фехтованию и президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову. В понедельник она победила соотечественницу Софью Великую в финале олимпийского турнира со счетом 15:11.

"Еще с детства ко мне обращались не по имени, а что-то типа "дочка Стаса", "дочка Позднякова". Я, конечно, горжусь, что я его дочь, но каждый человек - личность. С чемпионата мира 2018 года, когда я выиграла личное золото, мне кажется, я заявила, что сама по себе спортсмен", - сказала Позднякова.

Также спортсменка отметила, что в течение карьеры ее никогда не попрекали за родственные отношения с отцом. "Были шутки на эту тему, то есть именно не попрекали, а шутили. Но со временем перестали обращать внимание, когда я уже попала в молодежную сборную и так далее. Люди много чего говорят, но можно же не все слушать", - добавила она.

Поздняковой 24 года, Олимпиада в Токио стала первой для саблистки. Она является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.