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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: пловцы Рылов и Климент Колесников показали исторический результат на Олимпиаде

Рылов стал первым россиянином за 25 лет, завоевавшим золото в плавании
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевавшие золотую и серебряную медали Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров спиной соответственно, показали исторический результат. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Рылов стал первым россиянином за 25 лет, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.
"Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата", - сказал Матыцин.

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