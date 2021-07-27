Матыцин: пловцы Рылов и Климент Колесников показали исторический результат на Олимпиаде

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевавшие золотую и серебряную медали Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров спиной соответственно, показали исторический результат. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Рылов стал первым россиянином за 25 лет, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.

"Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата", - сказал Матыцин.