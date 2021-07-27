Американка Кинг пообедала на пресс-конференции после финального заплыва на Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Американская спортсменка Лилли Кинг пообедала на пресс-конференции после финального заплыва на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх, в котором она заняла третье место, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На обязательную для всех медалистов Игр в Токио пресс-конференцию двукратная олимпийская чемпионка 2016 года пришла с ланч-боксом. "Я голодная", - объяснила спортсменка свои действия.

До начала сессии вопросов и ответов Кинг успела съесть почти всю принесенную с собой еду. Когда пришло время начать общение с журналистами, Кинг убрала ланч-бокс.

Победу на дистанции 100 метров брассом одержала другая американка - Лидия Якоби. Второй стала представительница ЮАР Татьяна Шёнмейкер. Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова в этом финале заняли четвертое и пятое места соответственно.