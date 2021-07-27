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XXXII летние Олимпийские игры

Вторая ракетка мира теннисистка Осака вылетела в третьем раунде Олимпийских игр

Японка уступила чешской спортсменке Маркете Вондроушовой
Наоми Осака EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Описание
Наоми Осака
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Японская теннисистка Наоми Осака проиграла чешке Маркете Вондроушовой в третьем раунде турнира на Олимпийских играх в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 22-летней чешской теннисистки. Осака была посеяна на турнире под вторым номером. В четвертьфинале Вондроушова встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой (29-е место мирового рейтинга) и Надей Подорошкой (38) из Аргентины.

Осака на церемонии открытия зажигала огонь Олимпийских игр. 23-летняя спортсменка является второй ракеткой мира, на ее счету семь выигранных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Она по два раза побеждала на Открытых чемпионатах Австралии и США.

Вондроушова располагается на 44-й строчке рейтинга WTA, выиграв один турнир под эгидой организации. В 2019 году она дошла до финала Открытого чемпионата Франции.

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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