Россияне Каримова и Каменский выиграли бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки в миксте

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд.

Россияне в матче за бронзу победили представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ёна со счетом 17:9. Золотые медали завоевали представители Китая Цянь Ян и Ян Хаожань, победившие в финале американцев Мэри Такер и Лукаса Козениески (17:13). Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли пятое место во второй квалификации и завершили выступление на турнире.

Каримова и Каменский принесли сборной России четвертую бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио. Ранее во вторник россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 м в соревнованиях смешанных команд.

Российская команда идет на четвертом месте в медальном зачете, имея в активе пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (9-5-7), вторыми идут спортсмены из США (8-5-8), третьими - представители Японии (8-2-4).

Каримовой 27 лет, она является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также чемпионкой мира (2018). На счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионата Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.