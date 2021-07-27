Россияне Каримова и Каменский выиграли бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки в миксте

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд.
Россияне в матче за бронзу победили представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ёна со счетом 17:9. Золотые медали завоевали представители Китая Цянь Ян и Ян Хаожань, победившие в финале американцев Мэри Такер и Лукаса Козениески (17:13). Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли пятое место во второй квалификации и завершили выступление на турнире.
Каримова и Каменский принесли сборной России четвертую бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио. Ранее во вторник россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 м в соревнованиях смешанных команд.
Российская команда идет на четвертом месте в медальном зачете, имея в активе пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (9-5-7), вторыми идут спортсмены из США (8-5-8), третьими - представители Японии (8-2-4).
Каримовой 27 лет, она является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также чемпионкой мира (2018). На счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионата Европы.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|9
|5
|7
|21
|2
|США
|8
|5
|8
|21
|3
|Япония
|8
|3
|4
|15
|4
|Россия
|5
|7
|4
|16
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|4
|8
|7
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Канада
|1
|3
|1
|5
|11
|Франция
|1
|2
|2
|5
|11
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|13
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|13
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|15
|Словения
|1
|0
|1
|2
|15
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|17
|Иран
|1
|0
|0
|1
|17
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|17
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|17
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|17
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|17
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|17
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|17
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|17
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|26
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|27
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|27
|Бразилия
|0
|2
|2
|4
|29
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|30
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|30
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|30
|Испания
|0
|1
|1
|2
|30
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|34
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|34
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|34
|Индия
|0
|1
|0
|1
|34
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|34
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|34
|Дания
|0
|1
|0
|1
|34
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|34
|ЮАР
|0
|1
|0
|1
|42
|Германия
|0
|0
|3
|3
|42
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|42
|Украина
|0
|0
|3
|3
|45
|Турция
|0
|0
|2
|2
|45
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|45
|Египет
|0
|0
|2
|2
|45
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|49
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|49
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|49
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|49
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|49
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1