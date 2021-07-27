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XXXII летние Олимпийские игры

Россияне Каримова и Каменский выиграли бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки в миксте

В финале спортсмены победили дуэт из Южной Кореи со счетом 17:9
Сергей Каменский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Каменский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд.

Россияне в матче за бронзу победили представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ёна со счетом 17:9. Золотые медали завоевали представители Китая Цянь Ян и Ян Хаожань, победившие в финале американцев Мэри Такер и Лукаса Козениески (17:13). Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли пятое место во второй квалификации и завершили выступление на турнире.

Каримова и Каменский принесли сборной России четвертую бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио. Ранее во вторник россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 м в соревнованиях смешанных команд.

Российская команда идет на четвертом месте в медальном зачете, имея в активе пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (9-5-7), вторыми идут спортсмены из США (8-5-8), третьими - представители Японии (8-2-4).

Каримовой 27 лет, она является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также чемпионкой мира (2018). На счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионата Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай95721
2США85821
3Япония83415
4Россия57416
5Великобритания45110
6Австралия3148
7Южная Корея3047
8Косово2002
9Италия1449
10Канада1315
11Франция1225
11Швейцария1225
13Тунис1102
13Венгрия1102
15Словения1012
15Хорватия1012
17Иран1001
17Таиланд1001
17Эквадор1001
17Австрия1001
17Гонконг1001
17Филиппины1001
17Узбекистан1001
17Норвегия1001
17Бермудские острова1001
26Нидерланды0303
27Тайвань0224
27Бразилия0224
29Грузия0202
30Сербия0112
30Индонезия0112
30Испания0112
30Чехия0112
34Бельгия0101
34Болгария0101
34Индия0101
34Румыния0101
34Колумбия0101
34Дания0101
34Иордания0101
34ЮАР0101
42Германия0033
42Казахстан0033
42Украина0033
45Турция0022
45Монголия0022
45Египет0022
45Мексика0022
49Новая Зеландия0011
49Эстония0011
49Израиль0011
49Кувейт0011
49Кот-д'Ивуар0011

 

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