{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Китаянки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци победили на Олимпиаде в прыжках в воду с вышки

Второе место заняли спортсменки из США Джессика Парратто и Дилэйни Шнелл, третье - у мексиканок Габриэлы Агундес Гарсии и Алехандры Ороско Лосы
Чэнь Юйси и Чжан Цзяци AP Photo/Dmitri Lovetsky
Описание
Чэнь Юйси и Чжан Цзяци
© AP Photo/Dmitri Lovetsky

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Китаянки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Спортсменки показали результат 363,78 балла, второе место заняли американки Джессика Парратто и Дилэйни Шнелл (310,80), третье - мексиканки Габриэла Агундес Гарсия и Алехандра Ороско Лоса (299,70). Россиянки в финале не участвовали.

Для 17-летней чемпионки мира Чжан Цзяци и 15-летней Чэнь Юйси эта Олимпиада стала первой в карьере.

Сборная Китая вернула себе лидерство в медальном зачете, на счету китайских спортсменов восемь золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Второй идет команда США (8-4-8), третьей - сборная Японии (8-2-4). Российская команда занимает четвертое место (5-7-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Теннисистка Павлюченкова заявила, что перерыв в матче из-за дождя повлиял на ее игру
Россиянка обыграла представительницу Испании Сару Соррибес в третьем круге олимпийского турнира
Теннисистка Павлюченкова заявила, что перерыв в матче из-за дождя повлиял на ее игру
Читать полностью