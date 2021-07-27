Китаянки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци победили на Олимпиаде в прыжках в воду с вышки

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Китаянки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Спортсменки показали результат 363,78 балла, второе место заняли американки Джессика Парратто и Дилэйни Шнелл (310,80), третье - мексиканки Габриэла Агундес Гарсия и Алехандра Ороско Лоса (299,70). Россиянки в финале не участвовали.

Для 17-летней чемпионки мира Чжан Цзяци и 15-летней Чэнь Юйси эта Олимпиада стала первой в карьере.

Сборная Китая вернула себе лидерство в медальном зачете, на счету китайских спортсменов восемь золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Второй идет команда США (8-4-8), третьей - сборная Японии (8-2-4). Российская команда занимает четвертое место (5-7-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.